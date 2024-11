SIAO 2024: les diplomates découvrent les trésors artisanaux d’Afrique et d’ailleurs

Le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso a visité les stands de la 17e édition du SIAO, le 1er novembre 2024. Accompagnés des ministres en charge des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et de celui du commerce, Serges Poda, les diplomates ont pu découvrir les trésors artisanaux africains et d’ailleurs.

Les chefs des missions diplomatiques et Organisations internationales accrédités au Burkina Faso ont visité les stands d’exposition de la 17e édition du SIAO, le vendredi 1er novembre 2024. Accompagnés des ministres en charge des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et de celui du commerce, Serges Poda, les diplomates ont fait le tour des pavillons Le Faso (ex-Arc-en ciel), Kilimandjaro, Pyramides et Soleil Levant.

La délégation a fait une halte au pavillon de la Créativité Thomas Sankara, à l’atelier vivant et au village AES. Sur ces sites, les visiteurs du jour ont pu découvrir les trésors artisanaux africains et d’ailleurs. Et ce, à travers l’agroalimentaire, le vestimentaire, les accessoires de mode et décoratifs et bien d’autres secteurs. A l’issue de la visite, le doyen du corps diplomatique, Youssef Slaoui, ambassadeur du royaume du Maroc s’est se dit satisfait.

Pour lui, avec cette diversité culturelle, le SIAO se positionne comme l’une des plus grandes foires de l’Afrique. A son tour, le ministre en charge des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué la forte mobilisation des diplomates et fonctionnaires internationaux. Une mobilisation qui, selon lui, traduit un élan d’amitié et de solidarité exprimé à l’égard du gouvernement et du peuple burkinabè.

A ses hôtes du jour, le ministre Poda a rappelé le thème de la présente édition, qui porte sur « Artisanat africain, entreprenariat des jeunes et autonomisation ». Une thématique qui, selon lui, est d’actualité et d’une importance capitale pour les pays africains.

Mariam OUEDRAOGO