SIAO 2024: le général Kassoum Coulibaly découvre des œuvres primées

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a visité, le samedi 02 novembre 2024, les pavillons de la biennale de l’artisanat à Ouagadougou.

Ce samedi 2 novembre 2024, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Kassoum Coulibaly, a parcouru plusieurs pavillons de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO). Il a débuté sa visite par le pavillon de la Créativité Thomas Sankara où il a pu admirer des œuvres en compétition à cette 17e édition de la biennale. Parmi les créations primées qui ont retenu son attention figurent le fusil artisanal de l’artisan burkinabè Adama Sylla, ainsi que le sac pour dame, les sandales et la pochette réalisés par l’autre artisan burkinabè, Aboubakar Tapsoba.

Le ministre a également admiré les chapeaux en fibre de dah, confectionnés par le Malien Modibo Sidibé. Au village des Etats de l’Alliance du Sahel (AES), le ministre a pu apprécier des pièces uniques comme les tissus traditionnels maliens, les articles de maroquinerie nigériens et divers objets d’art fabriqués à partir de matériaux recyclés, témoignant de la créativité des artisans de la région.

Il a ensuite visité le pavillons Soleil levant et les ateliers vivants où il a félicité les artisans pour leur créativité et leur savoir-faire. Le ministre a souligné l’importance de soutenir les acteurs de l’artisanat tout en précisant que ces créations jouent un rôle central dans la valorisation des cultures africaines et dans le développement économique de la région.

Augustin Sogoh SANOU