Transformation du lait et du maïs : le PACTE accompagne des producteurs dans les Hauts- Bassins

La caravane de presse organisée par l’unité de gestion du projet d’agriculture contractuelle et transition écologique a pris fin à Bobo-Dioulasso. Dans cette région, les journalistes sont allés visiter les différentes réalisations sur des sites de collecte de lait local et de transformation du maïs, les 24 et 25 octobre 2024.

Fin du périple de la caravane de presse sur les réalisations du projet d’agriculture contractuelle et transition écologique. De la région du Centre à celle des Hauts-Bassins en passant par les régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun, les journalistes ont clos leur tournée.

Dans cette contrée, ils se sont rendus à la société coopérative simplifiée « Kawral » du centre de collecte de lait de Bama et à l’usine de transformation du maïs (Agroserv industrie) en construction situées respectivement dans la commune rurale de Bama et la ville de Bobo-Dioulasso. En effet, à travers le Projet de renforcement des capacités des centres de collecte de lait local et accès au marché de la transformation (PRECAM), un sous-projet du Projet d’agriculture contractuelle et transition écologique (PACTE), la coopérative simplifiée « Kawral » du Centre de collecte de lait de Bama a bénéficié des formations en lien avec la gestion, les techniques de conservation et la contractualisation en vue de répondre aux exigences du marché.

En matière d’infrastructures et d’équipements, le centre dispose désormais d’un magasin de stockage, du matériel et mobilier de bureau, des faucilles, des thermomètres numériques, des motocyclettes avec porte-bagage… Tout comme la coopérative, dans le cadre du PACTE, l’acheteur principal, la « laiterie Kossam de l’Ouest », a été équipée d’une conditionneuse automatique en pots pour yaourt, d’un lot de matériels informatiques et bureautiques, d’une cuve de conservation…Sur la base du contrat, selon le chef du PRECAM, Siaka Ouattara, le centre fournit 900 litres de lait à l’acheteur par jour. La capacité de production a connu une augmentation et il n’y a plus de lait invendu.

Un appui financier de plus de 200 millions FCFA

Outre ce centre, à l’usine de transformation du maïs, « Agroserv industrie », en construction, le PACTE a également apporté un appui financier de plus de 200 millions F CFA pour l’achat d’équipements et des travaux de génie civil. Aussi, à écouter le promoteur de « Agroserv industrie », Siaka Sanon, les producteurs ont été formés sur les bonnes techniques agricoles pour que d’ici à la fin des travaux, l’on puisse avoir des matières premières de qualité. A cet effet, des contrats ont été déjà signés avec ces coopératives pour la production du maïs sans aflatoxine.

« Nous avons des silos de 10 000 tonnes de stockage avec une capacité de réception de 100 tonnes de maïs par heure. Il faut vraiment une bonne organisation au niveau paysan pour pouvoir approvisionner du maïs de qualité », a-t-il fait savoir tout en précisant que le démarrage effectif de la transformation est prévu au mois de mai 2025. En présence des responsables du projet, il a souhaité qu’il y ait plus de soutien financier. Toute chose qui,selon lui, pourrait contribuer à l’avancement des travaux.

Tous ces appuis, aux dires du chargé des appuis institutionnels du PACTE, David Tiemtoré, visent à améliorer les conditions de vie des populations. Sur le terrain, il a tiré satisfaction de ces différentes réalisations exploitées par les vendeurs et acheteurs. Néanmoins, des recommandations ont été formulées par les bénéficiaires.

Parmi ces besoins non-satisfaits, il y a l’insuffisance des équipements de production agricole, la construction des infrastructures de stockage et les équipements de transformation. A ce titre, M. Tiemtoré a fait comprendre que ces insuffisances pourraient être rattrapées si d’aventure la deuxième phase du PACTE arrivait à être formalisée au

ministère en charge de l’agriculture.

Oumarou RABO