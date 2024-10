Tour du Faso 2024 : la LONAB apporte 100 millions F CFA

En marge de la 35e édition du Tour du Faso qui se déroule, du 25 octobre au 3 novembre 2024, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi ont signé, une convention pour le financement dudit évènement, le mardi 29 octobre 2024, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo.

Toujours fidèle à ses engagements, la Loterie nationale burkinabè (LONAB), réaffirme son titre de sponsor officiel du Tour cycliste international du Faso. Pour cette 35e édition, la nationale des jeux du hasard a apporté une contribution de 100 millions F CFA au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. La signature de convention entre les deux structures a été présidée par le ministre de l’Economie des Finances, Aboubakar Nacanabo, le mardi 29 octobre 2024, à Ouagadougou. Avant la signature et l’échange de paraphes, le ministre Nacanabo a rappelé que cette contribution vise à accompagner le Tour du Faso, devenu une compétition d’envergure internationale. C’est aussi un honneur pour la LONAB, selon lui, de soutenir le ministère en charge des sports afin que la visibilité recherchée à travers ce sponsoring puisse être une réalité.

Une fidélité dans le sponsoring

Une participation financière qui va consister en outre à résoudre certaines difficultés relatives à l’organisation, a laissé entendre le ministre en charge des sports, Roland Somda.

Tout en souhaitant que ce partenariat se pérennise dans le temps, le ministre Somda a confié que la LONAB a toujours su accompagner le sport au Burkina et le Tour du Faso en particulier. « Aujourd’hui encore, la LONAB se tient aux côtés du sport burkinabè dans ce contexte difficile. Elle est restée une structure résiliente et forte aux côtés du sport. Cette contribution participe à la réussite de la compétition qui fait la fierté du Burkina. Cela constitue un message fort car la participation des pays étrangers témoigne qu’il y a la vie au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Tout en traduisant sa reconnaissance à la LONAB, il a par ailleurs souhaité que la contribution soit consistante pour les prochaines années. Fière de sponsoriser le Tour du Faso, le Directeur général (DG) de la LONAB, Ibrahim Zarani, a rappelé l’importance de cette compétition qui rassemble et inspire les Burkinabè. La contribution va servir à la participation de l’équipe nationale et le parrainage du maillot jaune. Ce soutien, a poursuivi M. Zarani, traduit la volonté de la « nationale des jeux du hasard » à soutenir les actions de l’Etat en faveur du développement du sport et surtout, la promotion des jeunes talents. A l’occasion, il a encouragé et félicité les cyclistes pour leur courage et leur détermination. Sans oublier la clientèle pour la confiance placée en sa structure, il a souhaité au comité d’organisation de cette édition, une compétition couronnée de succès.

Oumarou RABO