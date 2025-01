Vœux du Nouvel An 2025 : Xi Jinping appelle au bonheur du peuple

(Auteur : Karim Badolo)

À l’occasion du passage à la nouvelle année, le président chinois Xi Jinping, a adressé un message solennel à ses compatriotes et au reste du monde. Le dynamique de l’économie chinoise, le bonheur du peuple, le développement des provinces, l’exploit des athlètes chinois aux JO de Paris, la gouvernance mondiale, le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire et la paix dans le monde ont été, entre autres, les principales articulations de son discours.

En dépit des contraintes de l’environnement national et international, le président chinois a salué les performances de l’économie chinoise en 2024. Le développement des forces productives de nouvelle qualité a insufflé un dynamisme dans les différents secteurs de l’économie chinoise avec l’émergence de nouvelles activités. Les secteurs du circuit intégré, de l’intelligence artificielle et de la communication quantique ont connu un développement sans précédent. Toutes ces différentes actions ont permis au PIB chinois de dépasser plus de 130 000 milliards de yuans au cours de l’année écoulée. L’avenir s’appréhende donc sous d’heureux auspices à l’orée de la nouvelle année. « La production céréalière a battu le record de 700 millions de tonnes, remplissant le bol de riz des Chinois de davantage de céréales chinoises. Le développement coordonné des différentes régions a affiché un fort élan. La nouvelle urbanisation et le redressement rural se sont renforcés mutuellement. Le développement vert et bas carbone a gagné en profondeur. Une Chine plus belle se dessine devant nous », a laissé entendre le président chinois.

L’idée d’un développement partagé en Chine est bel et bien réelle aux dires de Xi Jinping. Ses différents déplacements dans les provinces chinoises lui ont donné l’occasion de constater de visu les transformations qualitatives dans la vie des populations. L’agriculture connaît un développement spectaculaire favorisant le bien-être des agriculteurs. La valorisation de la culture et la préservation des valeurs traditionnelles de solidarité et de vivre ensemble maintiennent des liens solides entre les différentes communautés. Des décisions gouvernementales comme la baisse des taux d’intérêts des prêts immobiliers et le renouvellement des biens de consommation ont également apporté une plus-value dans le quotidien des gens. « Les préoccupations de chacun, comme celles liées à l’emploi, au revenu, à la prise en charge des personnes âgées et des enfants, à l’éducation et aux soins de santé, me tiennent toujours à cœur », a indiqué le président Xi.

Dans son message pour le Nouvel An, Xi Jinping a rappelé le rôle éminent que son pays a joué dans l’amélioration de la gouvernance mondiale et de l’avènement d’un monde multipolaire et plus inclusif. La consolidation des acquis dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », la tenue avec un succès retentissant du Sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, la participation de la Chine aux sommets des BRICS+, de l’APEC et du G20 ont été des moments d’expression d’une solidarité agissante et d’exemple de coopération du Sud global durant l’année écoulée. La réforme de la gouvernance mondiale est indispensable à la préservation de la paix et de la stabilité à travers la planète. Et c’est pourquoi la Chine ne ménage aucun effort pour renforcer les alliances au sein du Sud global.

En tant qu’acteur majeur sur la scène mondiale, le président chinois a appelé aux efforts de tous pour un monde de paix. C’est dans un monde relativement pacifique que l’avènement d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est possible. Xi Jinping a souligné l’importance « d’avoir une largeur d’esprit pour aplanir le clivage » et résoudre les conflits et de faire preuve « d’engagement pour l’avenir de l’humanité ». « La Chine est prête à œuvrer avec les autres pays pour renforcer l’amitié et la coopération, promouvoir l’inspiration mutuelle entre différentes cultures et construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Ensemble, nous ouvrirons un avenir meilleur pour notre monde », a-t-il indiqué. En somme, un monde meilleur est possible à condition que chacun mette un peu de sa volonté dans cette quête noble. En un mot, le président chinois a émis le vœu ardent que 2025 apporte le bonheur et la paix à tous.

Source: CGTN Français