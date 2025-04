1er MAI 2025 : FETE DU TRAVAIL MESSAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Travailleuses et travailleurs du Burkina Faso,

La commémoration de la journée historique du 1er mai, Journée internationale du Travail, m’offre l’heureuse occasion, au nom du Gouvernement, d’adresser à toutes et à tous, mes sincères vœux de bonne fête du Travail.

La Journée Internationale du Travail est commémorée le 1er mai de chaque année, pour rendre un hommage mérité aux ouvriers de Chicago, morts en martyrs en 1886 alors qu’ils étaient en lutte pour leurs droits, afin de souligner le rôle privilégié des travailleurs dans le processus de construction d’un monde plus juste et plus équitable, gage de paix.

Ainsi, loin d’être une simple commémoration, cette journée du 1er mai doit être un moment de mobilisation et d’introspection afin de nous interroger sur nos contributions individuelles et collectives pour relever les nombreux défis du monde du travail.

Travailleuses et travailleurs du public et du privé,

La commémoration du 1er mai de cette année 2025 intervient dans un contexte international, régional et national difficile.

Au plan international, l’année 2024 fut particulièrement marquée par des tensions géopolitiques et leurs répercussions sur l’économie mondiale, toute chose qui a provoqué une fluctuation des prix des produits de grande consommation.

Au niveau régional, les pays africains sont confrontés aux défis de la stabilité macroéconomique, des réformes institutionnelles et politiques pour faire face à la conjoncture économique internationale.

Au plan national, notre pays reste toujours confronté au défi sécuritaire et humanitaire. Toutefois, l’offensive engagée par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie sous le leadership éclairé de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, a permis la reconquête de plusieurs localités et favorisé le retour progressif de l’administration et des populations.

Le Gouvernement, déterminé à enrayer l’hydre terroriste, poursuit les efforts de reconquête totale du territoire grâce aux contributions patriotiques. C’est le lieu pour moi de saluer le sacrifice des forces de défense et de sécurité ainsi que celui des volontaires pour la défense de la partie, qui veillent jour et nuit pour garantir la sécurité à la population. Je tiens également à saluer la résilience des travailleuses et travailleurs engagés aux côtés des populations afin d’assurer le service public dans les zones à forts défis sécuritaires.

A côté des actions militaires, le Gouvernement multiplie les stratégies de rationalisation des dépenses, de réformes institutionnelles, de relance des entreprises publiques et de création d’entreprises communautaires, en vue de lancer les bases d’une croissance soutenue au profit des populations.

Travailleuses et travailleurs du Burkina Faso,

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, après l’adoption des textes majeurs du régime d’assurance maladie universelle et le processus d’enrôlement en cours, le Gouvernement s’attèle à rendre effective la fourniture des prestations de soins au cours de l’année 2025.

Dans l’optique également de la lutte contre la vie chère, le Gouvernement intensifie les actions de contrôle des prix des denrées de première nécessité et les rend accessibles à travers les opérations de vente à prix social initiées par la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire.

En outre, en vue d’assurer une maitrise parfaite des prix sur l’ensemble du territoire, le Conseil des Ministres, en sa séance du 19 mars 2025, a créé la Société d’Etat ‘’Faso Yaar’’, une organisation de distribution de produits de grande consommation sur toute l’étendue du territoire national.

Ces actions, cumulées avec la grande offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique en cours de mise en œuvre, visent à assurer la souveraineté alimentaire à notre pays et à soulager les masses laborieuses.

Travailleuses et travailleurs,

Dans sa mission de promotion du dialogue social, mon département a facilité au cours de l’année 2024, les négociations pour la conclusion de conventions collectives.

C’est le lieu pour moi de féliciter les acteurs pour les résultats obtenus et d’inviter les autres secteurs n’ayant pas de conventions collectives à s’inscrire dans la même dynamique afin d’assurer de meilleures conditions de vie et de travail à leurs travailleurs, gage de productivité. Je puis vous rassurer de la disponibilité du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale à accompagner de telles initiatives.

Bonne fête du travail à toutes et à tous.

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale

Mathias TRAORE

Officier de l’Ordre de l’Étalon