Media : Burkina Info célèbre ses 10 ans d’existence

La direction générale du media privé Burkina Info a organisé la cérémonie d’ouverture de ses 72 heures de Journées portes ouvertes, le jeudi 1er mai 2025, à Ouagadougou à l’occasion de ses 10 ans d’existence. C’était sous le parrainage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le media privé Burkina Info a 10 ans d’existence. Afin donc de mieux se faire connaitre du public et renforcer sa clientèle, la direction générale du media organise du 1er au 3 mai 2025 des journées portes-ouvertes. La cérémonie d’ouverture de l’évènement a eu lieu, le jeudi 1er mai 2025 à Ouagadougou. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo est le parrain de ces journées.

Durant les 72 heures, plusieurs activités seront au programme, notamment une conférence publique sur l’expérience de Burkina Info, le 2 mai à 9h à l’ISPP/Kouritenga, Le 3 mai, un match de football au terrain de Charles Kaboré à Ouaga 2000 à partir de 17h et une course cycliste grand prix Burkina Info sur le boulevard Thomas-Sankara, le 18 mai à 8h sont prévus. Le ministre chargé de la Communication a confié qu’en une décennie, Burkina Info s’est imposée comme une voix crédible de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale. Il a expliqué que ses reportages terrains, ses plateaux-débats et ses émissions culturelles ont contribué à éclairer les consciences, à relayer les préoccupations des populations et à participer au débat public dans le respect des principes éthiques et déontologiques du journalisme. M. Ouédraogo a soutenu que Burkina Info est une fierté nationale de par la qualité des informations qu’elle diffuse, mais aussi pour ses initiatives de promotion à l’éducation et à la citoyenneté responsable. « C’est donc avec honneur et en raison de mon attachement au professionnalisme des medias que j’ai accepté de parrainer cet évènement », a-t-il affirmé. Le ministre a aussi félicité toute l’équipe de Burkina Info pour l’étape franchie.

Maintenir le professionnalisme

Il a par ailleurs invité les animateurs du media à voir en ces 10 ans, un nouveau départ, un appel à l’excellence et à l’innovation. Le directeur général de Burkina Info, Ismaël Ouédraogo a indiqué que ce 10e anniversaire est une escale pour célébrer la détermination et l’engagement de l’organe. Il a soutenu aussi que pendant les dix années, des annonceurs venaient demander si Burkina Info diffuse des télé-novelas, la musique et autres divertissements, parce qu’ils voulaient faire de la publicité. Il a fallu convaincre le public que l’information a une particularité à Burkina Info. « Les Burkinabè ont besoin que nous parlions de leur pays régulièrement.

Et, Burkina Info est venue répondre à cette quête. C’est raison pour laquelle, nous avons été acceptés par l’ensemble des citoyens », a-t-il renchéri. Ismaël Ouédraogo a fait savoir que le bilan des 10 ans est satisfaisant. « Durant ce temps, nous avons pu résister et nous n’avons jamais été auditionné par le Conseil supérieur de la communication (CSC). Nous n’avons jamais été interpelé pour manquement à l’éthique ou à la déontologie dans le traitement de l’information », s’est-il réjoui. Le président du CSC, Modeste Ouédraogo a encouragé le media pour le travail déjà abattu et a exhorté ses responsables à poursuivre dans le sens du professionnalisme. Modeste Ouédraogo les a aussi félicités pour la résilience, car il n’est pas aisé dans ce contexte de faire vivre un media de façon continue et ce, conformément aux textes réglementaires du CSC.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE