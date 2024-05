Amélioration du climat des affaires: une performance de 67% en 2023

Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises a organisé, lundi 20 mai 2024 à Ouagadougou, la session ordinaire de l’année du comité de pilotage du dispositif institutionnel de pilotage et du suivi de l’amélioration du climat des affaires.

Dans la dynamique d’une amélioration continue du climat des affaires à l’effet d’offrir un cadre propice à l’investissement privé, le gouvernement burkinabè veille inlassablement à la mise en œuvre des réformes nécessaires. C’est dans ce cadre que les travaux de la session 2024 du comité de pilotage du dispositif de suivi de l’amélioration du climat des affaires se sont déroulés, dans la journée du lundi 20 mai dernier, à Ouagadougou. La rencontre a eu pour ordre du jour, l’examen et l’adoption du rapport de mise à œuvre du plan des reformes 2023 à la date du 31 décembre 2023.

Elle a aussi permis de se pencher sur le projet du plan des réformes 2024 qui constitue la tranche annuelle du plan stratégique des différentes réformes que les acteurs concernés doivent mettre en œuvre pour l’amélioration du climat des affaires. Pour l’occasion, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites

et moyennes entreprises, Serge Poda, a déclaré que le secteur privé est un acteur très important dans le développement économique au Burkina aux côtés du gouvernement.

Cela pour œuvrer dans ce contexte national et international difficile pour le bien-être des populations. Selon M. Poda, de l’analyse de la mise en œuvre des réformes au titre de l’année 2023, il est constaté que sur les 53 réformes arrêtées, les activités ont été mises en œuvre à hauteur de 67%, malgré toutes les difficultés sur le plan budgétaire international.

« Les différentes structures en charge de la mise en œuvre de ces réformes qui concourent à l’amélioration du climat des affaires ont pu travailler à ce qu’au 31 décembre 2023, nous ayons ce taux encourageant et important. Celles-ci viennent davantage créer les conditions pour un secteur privé encore plus participatif et résilient pour un développement croissant », a-t-il indiqué. En outre, le ministre en charge du développement industriel a laissé entendre que le plan 2024 est la tranche annuelle du plan stratégique des réformes qui doit apporter toutes les conditions favorables au climat des affaires au pays des Hommes intègres. Toujours au titre de l’année 2024, à l’entendre, il y aura des réformes concernant la digitalisation de toutes procédures en matière de délivrance de certains actes qui sont importants pour le secteur privé.

Améliorer l’environnement des affaires

En plus, il a fait savoir qu’il est prévu la rationalisation de toutes les procédures en matière de documentation à apporter dans les délais pour pouvoir délivrer à temps ces éléments d’actes qui sont importants pour l’ensemble du secteur privé. Serge Poda a également confié qu’il y a l’interconnexion entre certains services qui concourent à la délivrance des licences d’affaires et certains actes.

« Toutes ces réformes ont été prises en compte et ont été arrêtés et les structures ont été identifiées, les budgets arrêtés pour pouvoir les mettre en œuvre pour le bonheur du secteur privé national », a-t-il conclu. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. A la clôture des activités, il a félicité l’assemble des acteurs pour les résultats appréciables auxquels ils sont parvenus. Ainsi, il a invité toutes les parties prenantes à plus d’engagement dans la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles identifiées dans le plan de réformes 2024 et à la levée des principales difficultés soulevées.

Il a également exprimé sa gratitude à la Banque mondiale et la délégation de l’Union européenne et exhorter tous les autres partenaires techniques et financiers à continuer à apporter leur appui constant aux efforts du gouvernement. Ce qui va permettre d’améliorer l’environnement du climat des affaires.

Evariste YODA