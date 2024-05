Nassoumbou : neutralisation de terroristes exploitant un site minier

Les Forces combattantes burkinabè ont neutralisé ce week-end plusieurs terroristes, saisi des armes, du bétail et d’autres matériels, notamment dans le Nord, le Centre-Nord et le Centre-Est, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Les Forces combattantes, assistées de l’appui aérien, poursuivent leurs missions de reconquête territoriale malgré l’adversité et les pièges de l’ennemi. Le 17 mai 2024, les guetteurs du bataillon de marche Tenga aperçoivent des terroristes à moto dans la zone de Lemmnoogo entre Ouahigouya et Titao. Immédiatement, le bataillon lance l’assaut avec une puissance de feu nourrie. Les terroristes prennent la fuite, abandonnant motos, bétail volé et logistique. Le même jour, les vecteurs aériens découvrent au nord de Nassoumbou, des chargeuses, des pelleteuses, des tractopelles et autres engins miniers utilisés par des criminels pour chercher le métal jaune. Les assassins flairent le danger et se dépêchent de cacher leur logistique. Peine perdue, une puissante bombe s’écrase sur eux, détruisant les engins ciblés. Le lendemain, 18 mai 2024, les services de renseignement apprennent l’existence d’un regroupement terroriste aux portes de Seytenga.

La présence est confirmée par les vecteurs aériens qui aperçoivent des malfaiteurs fonçant droit sur Seytenga aux environs de 16h. Les vecteurs aériens effectuent des frappes sur les éléments de tête de la colonne pour les stopper. Puis les Forces amies se lancent à leur traque. Dans le Centre-Est du Burkina, l’ennemi est aussi à la manœuvre. C’est ainsi que les guetteurs de la base de Soudougui détectent, le 19 mai 2024, à quelque six kilomètres de leur position, des criminels tapis sous des arbres.

Une vue aérienne montre des individus se reposant sous les arbres jusqu’à l’écrasement d’un missile au milieu d’eux.

Pendant que plusieurs brûlent avec leurs engins, des rescapés tentent de s’échapper, mais ils subissent le même sort.

Les Forces combattantes de Soudougui investissent les lieux pour anéantir les éventuels rescapés et récupérer du matériel encore utilisable. A leur retour, ils ont droit à un bain de foule reconnaissante.

Enfin, hier 20 mai, des terroristes venus en grand nombre ont pris d’assaut les positions des vaillantes Forces à Kossouka.

Les boys sont déterminés et repoussent les assaillants. Les soldats du détachement de Séguénéga et les VDP de Kossouka les pourchassent.

A leur arrivée, les vecteurs aériens voient une longue colonne d’assassins en fuite vers Djibo. Ils décident de stopper leur course en tirant un missile sur la tête de la colonne. Puis les Forces arrivent dans la zone et traitent les

rescapés.

Agence d’information du Burkina