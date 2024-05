Graisse abdominale: le choix d’une alimentation équilibrée est essentiel

La masse grasse abdominale est aussi appelée graisse viscérale. Elle est située au niveau du ventre. L’accumulation de cette masse grasse peut favoriser de nombreux problèmes de santé à long terme. Il est donc nécessaire de prendre certaines mesures pour la limiter.

La graisse abdominale est située sous la peau, au niveau du ventre. La graisse viscérale se trouve dans l’abdomen et entoure les viscères (les intestins et le foie). Elle correspond à la graisse qui est localisée au niveau de l’abdomen. Elle peut être visible, c’est la « bedaine », mais aussi invisible quand elle se loge à l’intérieur de l’abdomen, autour des intestins ou du foie. La cause principale de l’accumulation de graisse viscérale (et de graisse corporelle de manière générale) est un déséquilibre entre l’apport calorique et les dépenses en énergie. Mais, il existe d’autres facteurs de cette accumulation de graisse. Il s’agit de l’alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le stress chronique, l’hérédité, l’âge.

L’alimentation déséquilibrée : la consommation excessive de calories, en particulier à partir de sources riches en sucres simples et en graisses saturées, peut favoriser l’accumulation de graisse viscérale. Il faut privilégier les aliments riches en vitamines, minéraux et fibres solubles, mais faibles en acides gras. Aussi, la sédentarité est un facteur qui favorise la graisse abdominale. En effet, une vie trop sédentaire, caractérisée par un manque d’activité physique régulière, réduit les dépenses énergétiques et peut entraîner une prise de poids, y compris la graisse viscérale. Il y a également le stress chronique qui peut entraîner une augmentation de la production de cortisol, une hormone liée au stockage de graisse viscérale.

Les facteurs génétiques jouent également un rôle dans la tendance à stocker la graisse au niveau abdominal. Lorsque l’on prend de l’âge, il est fréquent de voir une augmentation de la graisse viscérale, en partie en raison de changements hormonaux et métaboliques. Aussi, les perturbations hormonales, telles qu’une résistance à l’insuline, peuvent favoriser l’accumulation de graisse viscérale. Cependant, c’est le rythme de vie sédentaire

et l’apport alimentaire souvent excessif qui l’empêchent de se transformer en énergie. La présence excessive de graisse au niveau de l’abdomen peut engendrer : une élévation de la tension artérielle, un excès de sucre dans le sang. A la longue, des maladies peuvent survenir.

Risques d’obésité et de maladies cardio-vasculaires

Les deux premières sont le diabète et les maladies cardiovasculaires, en particulier les maladies coronaires comme l’infarctus.

Pour perdre la masse graisseuse au niveau du ventre et limiter l’accumulation de graisse abdominale, la première chose à faire est de rééquilibrer son régime alimentaire. Cela passe par une alimentation équilibrée et variée, en mettant l’accent sur les apports en fibres et en protéines : fruits, légumes, produits laitiers, aliments sources de protéines (viande, poisson, œuf, légumineuses).

Le choix d’une alimentation équilibrée est essentiel. Eliminez les aliments transformés riches en sucre et en graisses de votre régime alimentaire, et privilégiez la consommation de protéines maigres, de légumes, de fruits et de glucides complexes comme les patates douces, les haricots et les lentilles. Ces derniers sont riches en fibres solubles et favorisent la sensation de satiété. On évite au maximum les aliments transformés, riches en sucre et en graisse (sucreries, bonbons, gâteaux industriels, sodas, jus de fruits…). Et on privilégie des modes de cuisson digestes et bénéfiques à la flore intestinale. Il est également essentiel de réduire sa consommation d’alcool ou de produits trop gras et trop sucrés pour éviter les risques d’obésité et de maladies cardio-vasculaires. Une accumulation excessive de graisses dans le corps provient le plus souvent d’un excès d’acides gras, de sucre ou d’alcool dans l’alimentation.

Enfin, surveillez d’autres mauvaises habitudes de vie : prenez le temps de mastiquer, essayer de manger en pleine conscience et tentez de réduire votre stress au quotidien (l’hormone du stress, le cortisol, peut augmenter la quantité de graisse viscérale que votre corps stocke). Ne négligez pas vos heures de sommeil quotidiennes !

Enfin, pour éliminer un excès de graisse dans le corps, il faut bouger. La sédentarité est l’ennemi n° 1 de la graisse viscérale. Il est donc conseillé de pratiquer une activité sportive régulière. L’idéal est de consacrer au moins 30 minutes par jour à l’exercice physique.

Source:santemagazine.fr,passeportsante.net, sante.journaldesfemmes.fr

Wamini Micheline OUEDRAOGO