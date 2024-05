Centre international chinois de la presse et de la communication: une centaine de journalistes en immersion à la CGTN

Les participants à l’édition 2024 du programme d’échange médiatique du Centre international chinois de la presse et de la communication ont effectué un stage à la chaine de télévision d’information internationale en continu chinoise (CGTN), du 13 au 17 mai 2024 à Pékin en République populaire de Chine.

A l’instar des précédentes éditions, celle de 2024 du programme d’échange médiatique du Centre international chinois de la presse et de la communication a sacrifié à la tradition. En effet, une centaine de journalistes venus de tous les continents ont fait une immersion d’une semaine à la « China global télévision network » en abrégé CGTN, autrement dit, à la chaine de télévision d’information internationale en continu chinoise.

Dans l’optique de faciliter le stage et de permettre aux hommes et femmes de média de mieux s’imprégner du travail qui est fait au quotidien, ceux-ci ont été répartis en fonction de leurs langues officielles. Pour ce faire, les journalistes africains francophones ont été « affectés » au département français et leurs collègues anglophones, au département anglais.

Quant aux journalistes venant de l’Amérique latine et du monde arabe, ils ont passé leur stage respectivement au département espagnol et arabe. Pour ce qui concerne les journalistes russophones, ils ont passé toute la semaine de stage au département russe de la CGTN. A la CGTN française où les journalistes africains francophones ont effectué leur stage, ils ont été déployés dans divers services, à savoir les reportages internationaux, le documentaire, les nouveaux médias (réseaux sociaux), entre autres.

A la fin du stage, les journalistes africains francophones ont rencontré toute l’équipe dirigeante de la CGNT française. La dizaine de journalistes ont salué l’opportunité qui leur a été donnée, de s’imprégner de l’immense travail fait par leurs confrères chinois. La directrice adjointe de CGTN-Française, Xiao Lan Yang, a estimé que le stage a été bref et n’a pas permis de connaitre tous les services de son département.

C’est pourquoi, elle a indiqué que la rencontre a été organisée en vue de présenter la CGTN française. Selon ses dires, CGTN française est une chaîne généraliste qui diffuse 24h/24 et dispose de médias tels que la télévision, la radio et les nouveaux médias (réseaux sociaux) avec 11 plateformes. « Nous avons 7 radios FM dans 6 pays africains francophones : au Sénégal, Niger, Comores, Djibouti, Congo (Brazzaville), et en République centrafricaine.

CGTNF dispose de 32,71 millions de fans dans le monde francophone, en fournissant toutes sortes d’informations et des commentaires sur l’actualité nationale et internationale, et tout genre de produits : vidéo, audio, texte et photo », a révélé la directrice adjointe de la CGTN française. Elle a ajouté que toutes les émissions de son département, soit 22 programmes télévisés, couvrent 11 pays en Europe et 48 pays en Afrique francophone et en Amérique latine.

