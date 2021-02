Demi-finales CHAN 2020 : Des chocs entre habitués du dernier carré

Les équipes qualifiées pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) sont connues à l’issue des quarts de finales qui se sont disputés le week-end dernier. Le tenant du titre, le Maroc, a disposé facilement de la Zambie sur le score de 3 buts à 1.

Le pays organisateur, le Cameroun, ainsi que le Maroc, le Mali et la Guinée ont obtenu, le week-end dernier, leur ticket pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Les Aigles du Mali, finalistes en 2016, ont battu, samedi dernier, dans un match fermé, les Diables rouges du Congo lors de la séance des tirs au but (5-4). Les deux équipes n’ayant pas pu se départager (0-0) à l’issue des 120 minutes de jeu. Dans l’autre quart de finale ce jour-là à Douala, le pays organisateur, le Cameroun, était opposé à la République démocratique du Congo (RDC) pour l’un des chocs à ce stade de la compétition.

Les Lions indomptables qui ont beaucoup tâtonné dans la phase de groupes, ont su hausser leur niveau de jeu pour surprendre les Léopards (2-1). Le double vainqueur du tournoi (2009 et 2016), la RDC, a longtemps été perturbé avant le match par des suspicions de 13 cas de COVID-19 au sein de l’équipe. Les Congolais, qui étaient favoris, ont déçu avec une prestation moyenne alors qu’ils avaient livré des prestations abouties pendant leurs rencontres en phase de poule. Les tenants du titre, le Maroc, dans leur match de quart de finale dimanche, ne sont pas tombés dans le piège des Chipolopolo de la Zambie.

Ils se sont facilement imposés (3-1) lors d’une rencontre qu’ils ont maîtrisée de bout en

bout. Les Lions de l’Atlas ont démarré la rencontre pied au plancher en marquant deux buts lors des dix premières minutes. Le Maroc s’est vu la tâche facilitée par l’expulsion de Zachariah Chilongoshi, auteur d’une vilaine semelle sur le genou de son adversaire. Enfin, la Guinée, dernier pays qualifié, a obtenu son ticket en battant la vaillante équipe du Rwanda sur la plus petite des marques. Les deux équipes ont terminé la rencontre

à dix. Les Rwandais ont poussé dans le dernier quart d’heure mais ne sont pas parvenus à rattraper leur retard. Les quatre pays qualifiés sont plus ou moins des habitués du dernier carré du CHAN, hormis le Cameroun qui prendra part à sa première demi-finale de son histoire. Les rencontres du mercredi 3 février 2021 nous réservent deux chocs.

Un duel Ouest-africain opposera les Aigles du Mali au Sily national de Guinée. Le Mali, qui a montré une force collective depuis le début de la compétition, débutera le match avec la faveur des pronostics. Mais il faudra que leur attaquant de pointe, Moussa Koné et l’excellent latéral gauche, Siaka Bagayoko dit Tchato soient plus inspirés qu’en quarts de finales contre le Congo. Les Guinéens auront bien sûr leur mot à dire surtout que les Maliens ont en plus 30 mn de prolongation dans les jambes. L’autre demi-finale, la bataille des fauves entre les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de l’Atlas, sera très attendue.

Le Maroc est sans doute le grand favori, non seulement pour cette rencontre, mais également de la compétition. Sa solide défense, son milieu de terrain besogneux et ses véloces attaquants démontrent depuis le début du CHAN que l’équipe marocaine a effectué le déplacement du Cameroun pour repartir avec le trophée qu’elle avait remporté lors de l’édition précédente à domicile. Mais il faudra se méfier des Lions indomptables qui ont l’avantage d’évoluer devant leur public. Aussi, leur prestation en quarts de finales indique qu’ils peuvent encore monter en puissance. Cependant, pour venir à bout de ces Lions de l’Atlas, les prédateurs du sélectionneur Augustin Mpilé doivent faire un match parfait.

Sié Simplice HIEN

Résultats des 1/4 de finales du CHAN

•Mali 0-0 Congo (5 tirs au but à 4)

•RDC 1-2 Cameroun

•Maroc 3-1 Zambie

•Guinée 1-0 Rwanda

Demi-finales mercredi 3 février 2021

Mali # Guinée (15 h GMT)

Maroc # Cameroun (19h GMT)