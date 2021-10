Cascades : Le guide spirituel Djafar Héma sera inhumé dimanche à Nagolofasso

Le guide spirituel et emblématique Djafar Héma sera inhumé demain dimanche 24 octobre 2021 dans son village natal à Nagolofasso dans la province de la Léraba région des Cascades. A l’occasion, depuis le 21 octobre 2022, plusieurs adeptes du guide spirituel ne font que converger vers son village natal où il sera enterré. Depuis ce samedi matin, ils sont encore plusieurs centaines surtout de blanc vêtu, à moto et en voiture, à traverser sans cesse Banfora à destination de Nagolofasso. On peut d’ores et déjà imaginer comment sera la mobilisation le jour-j. En tout cas, tout porte à croire que ça pourrait être l’inhumation du siècle, quand on se souvient de l’accueil réservé à la dépouille hier vendredi.

M.Y