Houndé : Des incidents entre orpailleurs et forces de l’ordre font  deux morts

A la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Wendkouni Joël Lionel Bilgo, a annoncé que des incidents entre les orpailleurs qui bloquaient la route nationale N°1 et les forces de l’ordre ont fait deux morts. Une personne est décédée suite aux bousculades et l’autre a été tuée par balle. Une troisième personne a été blessée par balle. Selon le ministre, une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de ces balles et situer les responsabilités. Un comité de gestion de crise a été, a-t-il ajouté, mis en place et placé sous la direction du gouverneur des Hauts-Bassins.

