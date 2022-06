Drame de Melilla: « J’appelle à une enquête immédiate sur cette affaire », président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » vendredi lors d’une tentative d’entrée massive dans l’enclave espagnole de Melilla et réclamé une enquête sur ce drame.

Au moins 23 migrants ont péri et 140 policiers blessés, selon les autorités marocaines, lors d’une tentative d’entrée d’environ 2 000 migrants dans l’enclave espagnole de Melilla, en territoire marocain.

« J’exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant de migrants africains cherchant à traverser une frontière internationale entre le Maroc et l’Espagne », a tweeté dimanche soir Moussa Faki.

2/2: I call for an immediate investigation into the matter and remind all countries of their obligations under international law to treat all migrants with dignity and to prioritize their safety and human rights, while refraining from the use of excessive force.

