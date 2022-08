UNESCO : Pour avoir accueilli des refugiés, Angela Merkel désignée lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix

« La paix n’est pas un vain mot, mais un comportement », disait le premier président ivoirien Félix Houphouët Boigny.

Pour immortaliser son engagement pour la paix, l’UNESCO a initié en 1989 le prix « Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix ». Cette année, la lauréate est l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel.

Elle a été récompensée pour avoir accueilli en 2015 plus de 1,2 millions de réfugiés venus notamment de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et d’Erythrée, a expliqué le président du jury, le gynécologue congolais et prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege.

Considérée comme l’une des femmes les plus influentes du monde, Angela Merkel a dirigé l’Allemagne pendant 16 années. Le Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la paix distingue les personnes vivantes ou organismes en activité ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix.

AK