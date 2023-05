DECES PAPY OUSSENI DIALLO: REMERCIEMENTS ET FAIRE PART

« Une personne chère ne nous quitte jamais…Elle vit au plus profond de notre cœur et pour la revoir, il suffit de fermer les yeux »

Sa Majesté Djam-boury Housséni BOLY chef peulh du Canton de Dédougou, Contrôleur de la garde de sécurité pénitentiaire

Monsieur DIALLO Assane ancien combattant à Dédougou

Monsieur DIALLO Djibrillou éleveur à Passakongo

Monsieur DIALLO Sylvain administrateur civil à la retraite à Ouagadougou, ses frères et sœurs

Monsieur DIALLO Issa adjoint administratif à la retraite à Ouagadougou, ses frères et sœurs

Les Grandes familles : DIALLO, MOGMENGA, SOUNTOURA, et BOLY à Passankongo, Dédougou, Fada N’Gourma, Douroula, Sangha, Mardaga, Soudougui peulh, Allemagne, Lybie, France et Belgique.

Ses épouses

Mme DIALLO née DIALLO Banou ménagère à kantchari

Mme DIALLO née MOGMENGA Binta Yabré ménagère à Fada N’Gourma

Mme DIALLO née DIALLO Salmata ménagère à kantchari.

Ses enfants : Ousmane, Fatoumata, Moussa, Haoua, Aïssetou, Mariam, Omar, Boubakar, Telly, Massaoud, Oumou, Badoura Adiaratou, Idrissa, Fatou et Rachide.

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Les familles alliées : LOMPO, COMPAORE, BERTE, ZOUNGRANA, LALLE, HAFNER, WUBDA, SAWADOGO, JOSSE, WILY, KABORE, PANDELAERS, TRAORE et TOURE.

Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de sympathie, de solidarité et d’amitié témoignées à leurs endroits lors du rappel à Dieu le 24 Avril 2023, de l’inhumation le 28 Avril 2023 et du Doua du 7ème jour le 30 avril 2023 à Ouagadougou de leur Epoux, Père, Beau-père, Frère, Oncle, Grand-père et arrière-Grand-père :

Papy OUSSENI DIALLO Agent des Douanes à la retraite dans sa 94ème année.

Renouvèlent leurs sincères remerciements aux autorités militaires, paramilitaires, administratives, religieuses et coutumières, aux parents, amis, collègues, voisins, connaissances, à la Direction Générale des douanes du Burkina, à l’Etat-major Général des armées, à la délégation de Bobo-Dioulasso pour leurs soutiens multiformes.

Les familles et les enfants se gardent de citer des noms de peur d’en oublier.

Que DIEU le tout puissant dans sa grande miséricorde, rendre à chacun au centuple de ses bienfaits.

Par ailleurs, elle vous informe que le Doua du trente troisième (33) jour aura lieu le vendredi 26 Mai 2023 à 8h 00 au domicile du défunt à Yagma.