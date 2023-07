Des stocks de carburant détruits, des leaders terroristes neutralisés

L’armée burkinabè a ouvert le feu sur un convoi de carburant et de munitions, transportés par des terroristes en direction de Djibo, a appris l’AIB, dimanche, auprès de sources sécuritaires.

Les renseignements burkinabè ont filé des terroristes qui accumulaient progressivement une importante logistique en vue d’attaques dans la province du Soum. L’entrée en action des vecteurs aériens a permis de cerner une zone d’entreposage sous des arbres situés à 8 km au nord-est de Djibo. Des terroristes qui se rendaient sur les lieux avec des armes, des munitions et du carburant ont été neutralisés et leur cachette détruite. A Seytenga, les renseignements ont pu localiser à une dizaine de km de Sofikel, une trentaine de leaders terroristes venus du Niger pour une réunion. Venus par divers chemins, ils ont camouflé leurs motos sous des arbres avant de se retrouver en conclave. Ils seront neutralisés par des frappes de l’armée burkinabè. Les gardes qui ont tenté de sauver la logistique, ont subi le même sort. Notons par ailleurs que les FDS et les VDP ont mené d’autres opérations au sol qui ont permis de neutraliser plusieurs ennemis.

Agence d’information du Burkina