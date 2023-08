Evaluation semestrielle des départements ministériels : bilan acceptable à la Défense, celui des Infrastructures mitigé

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a procédé à l’évaluation des contrats d’objectifs du ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major Kassoum Coulibaly ainsi que celui des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, Adama Luc Sorgho, le mardi 22 août 2023, à Ouagadougou.

Le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, veut s’assurer du bon déroulement de la feuille de route assignée à chaque ministre, à travers une évaluation périodique. Dans ce sens, il a apprécié le travail fait par le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel- major Kassoum Coulibaly et celui des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, Adama Luc Sorgho, le mardi 22 août 2023 à Ouagadougou. Cela, conformément aux contrats d’objectifs que chaque membre du gouvernement a reçus à sa prise de fonction. En effet, cette opération est exclusivement centrée sur la mise en œuvre opérationnelle des priorités stratégiques de la Transition et permet d’évaluer, à la date du 30 juin 2023, l’effectivité des actions déclinées dans les contrats d’objectifs assignés à chaque ministre. Au département de la Défense nationale, on notera que des efforts sont faits en matière de protection des populations et de restauration de l’intégrité du territoire. Selon le ministre Kassoum Coulibaly, les opérations se poursuivent sur le terrain, l’ensemble des forces sont engagées et déterminées dans la reconquête progressive du territoire. « Le chef du gouvernement nous évalue, mais vous, en tant que journalistes et populations, vous pouvez également apprécier le travail abattu par les éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que nos Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », a-t-il fait savoir.

L’insécurité, un handicap pour la réalisation des ouvrages

Il a indiqué que le plus important au moment de cette première évaluation est d’envisager des perspectives beaucoup plus poussées afin de trouver le meilleur chemin pour relever le niveau de performance et assurer aux populations des villes et campagnes, un top degré de sécurité. « Il s’agit également, pour nous, de trouver la formule idéale pour combler le déficit au niveau de l’aspect humanitaire et absorber les mouvements de déplacement, mais aussi trouver les moyens dont les populations ont besoin pour vivre tranquille. Des efforts sont déjà faits, nous allons garder le cap tout en améliorant au fur et à mesure », a dit le colonel-major Coulibaly. Selon des témoignages, le taux de réalisation au ministère de la Défense est de 56, 27%. Le même exercice au niveau du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a révélé un taux de réalisation effectif de l’ordre de 34,9%. Pour le ministre Adama Luc Sorgho, son département a été évalué sur trois principaux axes à savoir la réalisation d’infrastructures routières, aéroportuaires et les voiries urbaines. A tous les niveaux, a-t-il expliqué, son ministère a rencontré des difficultés inhérentes à l’insécurité dans certaines zones du pays. Ce qui justifie le taux auquel il est parvenu en six mois. « Concernant les infrastructures routières, nos problèmes se situent au niveau de l’insécurité dans certaines localités. En matière de voiries urbaines, nous faisons également face à un problème en lien avec les concessionnaires que sont la SONABEL, l’ONEA et l’ONATEL à qui nous demandons souvent de déplacer leurs installations le temps de nos travaux. Il y a également un problème avec la passation de nos marchés publics (…) », a expliqué M. Sorgho. En guise de perspectives, le ministre a souhaité une déconcentration de ses services afin de faciliter certaines opérations au niveau des régions. C’est en cela, a-t-il fait savoir, que des résultats plus reluisants pourront être engrangés.

Wanlé Gérard COULIBALY