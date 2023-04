Festival de Cannes : Le cinéma africain en lice pour la Palme d’Or

La 76e édition du Festival international de film de Cannes aura lieu du 16 au 27 mai 2023. Dix-neuf films sont en lice pour décrocher la Palme d’Or. Le cinéma africain sera représenté par deux films, à savoir BANEL E ADAMA de la cinéaste sénégalaise, Ramata-Toulaye Sy et LES FILLES D’OLFA de la Tunisienne Kaouther Ben Hania. « Les regards se tournent davantage vers l’Asie depuis une vingtaine d’années, avec d’autres pays comme le Japon, et maintenant vers l’Afrique parce que c’est de là que viennent un certain nombre de jeunes cinéastes d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Est, d’Afrique anglophone ou d’Afrique subsaharienne, comme le Sénégal qui est en compétition », a déclaré à l’AFP le directeur du Festival de Cannes, Thierry Fremaux. L’an dernier, c’est le film Sans Filtre du Suédois Ruben Östlund qui a été sacré.

Alassane KERE