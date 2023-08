Football : le Rwanda en partenariat avec le Bayern Munich pour promouvoir son image et son tourisme

Pour accroitre leur notoriété et attirer plus de touristes, plusieurs pays investissent dans le sport principalement le football. C’est le cas du Rwanda qui vient de signer un partenariat de cinq ans avec le club allemand du Bayern Munich. L’objectif est de promouvoir son tourisme et créer une académie de football. « Nous sommes ravis de nous associer au FC Bayern pour soutenir le développement du football pour les garçons et les filles au Rwanda. Nous sommes impatients de créer l’Académie du FC Bayern où leurs entraîneurs experts pourront partager leurs connaissances du jeu avec les entraîneurs et les joueurs locaux », se réjouit la ministre rwandaise des Sports, Aurore Mimosa Munyangaju.

Selon la responsable du Rwanda Development Board (RDB) organisme gouvernemental chargé de promouvoir le Rwanda, Clare Akamanzi, citée par Africanews, le logo « Visit Rwanda » apparaîtra désormais sur les panneaux lumineux situés autour du terrain du Bayern Munich, l’Allianz Arena. Le Rwanda est aussi en partenariat avec Arsenal et le Paris Saint-Germain. Grâce à la collaboration avec ces deux équipes, le Rwanda a reçu un million de visiteurs, générant, d’après les chiffres du RDB, 445 millions de dollars.

Alassane KERE