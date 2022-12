Lutte contre le terrorisme : le président de l’Assemblée législative de Transition encourage les éléments du détachement mixte et les VDP de Arbinda.

Une délégation d’une dizaine de députés, conduite par le président de l’Assemblée législative de Transition Dr. Ousmane BOUGOUMA était ce mardi 13 décembre à Arbinda.

L’objectif de cette visite était d’encourager les forces de défense et de sécurité (FDS) du détachement mixte ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de cette localité. Entretien avec le commandement militaire, les hommes du détachement ainsi que les VDP ont été les temps forts de cette sortie.

Après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des combattants tombés sur le champ d’honneur, le chef du Parlement burkinabè a reconnu et salué le sacrifice de ces hommes engagés en première ligne au front. Il a écouté et noté leurs préoccupations et leurs doléances notamment le manque de moyens logistiques pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi que l’approvisionnement des populations en vivres.

Pour le Président BOUGOUMA, les nouvelles autorités ont fait de la lutte contre le terrorisme leur principal objectif, c’est pourquoi, il a rassuré que quelque chose sera fait dans le sens d’y trouver des solutions

Assemblée _ législatives _ de _ Transition _ 2022