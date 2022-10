Ministère en charge de la Communication : Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a pris les commandes

L’ancien directeur de la télévision nationale du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le 25 octobre 2022 a été officiellement installé ce jeudi 27 octobre à Ouagadougou, par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara.

Une nomination qui oblige M. Ouédraogo à assumer une grande responsabilité dans la vie du pays, a prévenu le secrétaire général du gouvernement.

Rappelant les orientations du président de la Transition et du Premier ministre, Jacques Sosthène Dingara a invité l’ancien présentateur du journal télévisé à se mettre au service des Burkinabè et à travailler à satisfaire « les nombreuses attentes des populations dans la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de culture, des arts du tourisme et surtout de la communication » dans ce contexte sécuritaire difficile.

Un message bien reçu par le nouveau ministre en charge de la communication qui a exhorté ses collaborateurs, chacun, à un dépassement de soi, et surtout au patriotisme.

« Je promets d’être déjà à l’écoute de toutes les préoccupations pour qu’ensemble nous puissions construire ce pays, dans cette période décisive de notre histoire. La nation nous appelle tous et nous devons répondre », a insisté Jean Emmanuel Ouédraogo.

Sidwaya.info