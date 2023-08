Sanctions contre le Niger : Le Burkina autorise l’exportation de céréales « à titre exceptionnel » en soutien à son voisin

Alors que la mesure d’interdiction d’exportation de céréales du Burkina Faso demeure en cours conformément à un communiqué en date du 15 novembre 2022, du ministre en charge du Commerce, le gouvernement vient d’autoriser une exception.

Dans un communiqué en date de ce vendredi 11 août 2023 et signé du secrétaire permanent du guichet unique du commerce et de l’investissement, Haoua Sorgho, le Burkina Faso autorise, « à titre exceptionnel » la délivrance d’autorisations spéciales d’exportation des céréales que sont le mil, le maïs, le sorgho et le niébé, exclusivement en direction du Niger. Cela, « par solidarité avec le peuple nigérien », indique le communiqué.

La note invite par conséquent les opérateurs économiques intéressés à déposer leurs demandes auprès des services compétents du ministère en charge du commerce.

A la suite du coup d’État au Niger, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont condamné le bouleversement de l’ordre constitutionnel et décrété une série de sanctions visant à isoler le pays, dont la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales. Mais le Burkina Faso, la Guinée et le Mali se sont désolidarisés de ces sanctions.

Sidwaya.info