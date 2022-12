Visite officielle du Président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) au Mali : « haro sur les tracasseries routières dans la partie burkinabè ! »

Le Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma effectue une visite officielle au Mali depuis le 14 décembre 2022. A l’agenda de son séjour en terre malienne, est inscrite une rencontre d’échanges avec les Burkinabè vivant dans ce pays voisin et frère.

La réunion était prévue pour 1 heure de temps, elle a finalement tenue 3heures et plus. La diaspora burkinabè avait des choses à dire et elle n’a pas boudé l’opportunité avec le président de l’ALT.

Dès l’entame des échanges, le chargé d’affaires, assurant l’intérim de l’ambassade, M. Dramane Diabaté, a présenté la juridiction diplomatique avant de saluer la présence de la délégation parlementaire sur les bords du Djoliba.

Dans son intervention, le président de la communauté burkinabè, Souleymane Sawadogo a salué la vision des autorités burkinabè, leur engagement pour le retour de la paix, avant de mettre le doigt sur les difficultés vécues par la diaspora : les difficultés pour investir au pays natal, la cohésion sociale et surtout les tracasseries routières subies notamment dans leur propre pays à chaque voyage au Burkina Faso.

« Quand tu prends la route, tes problèmes commencent à l’entrée du territoire burkinabè. Nous sommes humiliés par les agents de contrôle », affirme avec émotion un participant à la rencontre.

L’Ambassade du Burkina au Mali attend impatiemment la nomination d’un nouvel ambassadeur « social » selon leur expression. L’ancien étant parti à la retraite il y a quelques semaines.

Le président de l’ALT qui avait à ses côtés le 3eme vice-président de l’ALT, l’honorable Ousmane Diallo, et le président de la commission en charge des affaires étrangères de la sécurité et des burkinabè de l’étranger l’honorable Daniel Zoungrana, a dit avoir bien noté les préoccupations pour en référer à qui de droit avec un suivi pour la résolution des problèmes évoqués.

Le chef du parlement burkinabè a aussi sollicité l’accompagnement de la diaspora pour un retour rapide de la paix et pour la cohésion sociale.

DCRP/ALT