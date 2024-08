Burkina ; le chef terroriste, Sangaré Boukary alias Abou Fadima et 14 autres criminels neutralisés

Les Forces combattantes ont neutralisé, le 25 juillet 2024, dans la Kossi, 15 terroristes, dont un cadre du prétendu Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), Sangaré Boukary alias Abou Fadima (43 ans), a appris l’AIB, mercredi, auprès de sources sécuritaires.

Les FDS et les VDP ont réagi rapidement quand des terroristes du GSIM ont attaqué, dans la soirée du 25 juillet 2024, le village de Koury dans la commune de Sono, province de la Kossi. La détermination des Forces combattantes a permis de tuer quinze criminels, dont un activement recherché, à savoir le chef terroriste, Sangaré Boukary alias Abou Fadima, âgé de 43 ans. Cet ancien revendeur de bétail a passé son temps à livrer du carburant et des crédits de communication à des terroristes actifs dans un pays

voisin.

Courant 2018, il suit un entraînement avec les assassins avant de créer sa base dans la forêt de Kinsèrè, commune de Barani, à la fin de l’année 2019. Sangaré

Boukary alias Abou Fadima a coordonné plusieurs attaques contre les FDS, les VDP et les populations civiles.

Il est également impliqué dans les attaques dans la ville de Nouna, notamment contre la Brigade territoriale de Gendarmerie de Djibasso, le GARSI de Barani et le village de Bourasso. Selon les sources de l’AIB, la neutralisation de ce meurtrier constitue une perte énorme pour les terroristes actifs dans la Boucle du Mouhoun, au regard de sa capacité de mobilisation et de nuisance. Par ailleurs, les Forces combattantes, restent engagées sur tous les fronts dans la reconquête territoriale, assurent les interlocuteurs de l’AIB.

Agence d’information du Burkina