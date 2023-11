Burkina-Niger : Le Président Nigérien  attendu ce jeudi à Ouagadougou

Le Président de la République du Niger, Président du Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, Son Excellence le Général de Brigade Abdourahamane TIANI effectuera une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso cet après-midi du jeudi 23 novembre 2023.

Au cours de cette visite, les deux Chefs d’État échangeront sur les défis actuels communs au Burkina Faso et au Niger notamment la situation sécuritaire et la crise humanitaire. Ils partageront également leurs visions et leurs expériences en vue du renforcement des excellentes relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères.

Direction de Communication de la Présidence du Faso