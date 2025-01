Coopération Burkina – Arabie saoudite : plusieurs projets saoudiens présentés au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce vendredi 17 janvier 2025, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad A. Aldosari. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d’échanger pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Au cours de cet entretien, l’ambassadeur a partagé les salutations de son Altesse Royale, le prince héritier Mohamed bin Salman Abdulaziz Al-Saoud, au chef du gouvernement et a réaffirmé l’engagement de l’Arabie saoudite à soutenir le Burkina Faso sur divers projets de développement. Dans son intervention à l’issue de l’audience, l’ambassadeur Fahad A. Aldosari a souligné les initiatives en cours telles que la caravane de santé dédiée aux enfants souffrant de malformations cardiaques, une campagne qui a déjà permis plusieurs interventions chirurgicales.

Il a également annoncé un don de 50 tonnes de dattes offertes par le roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud. Par ailleurs, a-t-il indiqué, les discussions ont porté sur les relations culturelles entre les deux pays. « L’Arabie saoudite est regardée au Burkina Faso comme un pays frère, tant par l’Etat que par le peuple », a affirmé l’ambassadeur. Le Burkina Faso et l’Arabie saoudite partagent une histoire diplomatique qui remonte à 1965. Ce qui marque donc près de 60 ans de relations bilatérales, une longévité que les deux parties entendent renforcer. « Historiquement, nous sommes frères et nous le resterons demain et dans le futur », a-t-il ajouté. Le diplomate saoudien a conclu en réitérant sa disponibilité à œuvrer pour une coopération encore plus dynamique entre les deux Etats, dans un esprit de respect et de fraternité mutuelle. Cette rencontre témoigne de la volonté commune des deux pays de bâtir un partenariat solide et durable.

DCRP/Primature