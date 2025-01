Réforme éducative : le ministre Dingara échange avec les acteurs à Ouahigouya

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et la Promotion des langues nationales, Jaques Sosthène Dingara, a séjourné le vendredi 17 janvier 2025 à Ouahigouya. Objectif, s’imprégner de la mise en œuvre des réformes voulues par l’autorité dans le système éducatif.

Constaté la mise en œuvre des réformes et des innovations du système éducatif, c’est l’objectif d’une tournée du ministre de l’éducation dans la région du Nord. L’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement, celle de l’anglais au cours élémentaire, l’initiation des élèves aux métiers et la mise en place de jardins et champs scolaires afin de renforcer la formation pratique sont entre autres réformes et innovations impulsées par les plus hautes autorités pour une refondation du système éducatif. La région du Nord s’est engagée dans cette dynamique de transformation et d’innovation qui vise à offrir aux élèves une éducation adaptée aux défis d’aujourd’hui et de demain. Pour constater l’effectivité de ces réformes et encourager les acteurs pour les efforts déjà consentis, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et la Promotion des langues nationales, Jaques Sosthène Dingara, est allé leur rencontre, le vendredi 17 janvier 2025, à Ouahigouya.

Très tôt le matin, c’est à l’école Relwendé 2 au secteur 6 de Ouahigouya que le ministre et ses collaborateurs ont visité. Après la traditionnelle montée des couleurs, ce sont des jardins de cultures de contre-saison réalisées à travers différentes techniques dont la culture hors-sol et l’embouche ovine, fruits du travail des élèves et leurs encadreurs qui ont été présentés à l’hôte du jour.

Engagement des acteurs

A l’école Bimbili C de Ouahigouya, l’intégration des TIC est une réalité. 75 tablettes dont 50 offertes par le ministère et 25 autres par un partenaire privé permettent aux élèves de suivre des leçons sur leurs « machines ».

Après la visite terrain, le ministre Dingara et ses collaborateurs ont prêté l’oreille aux acteurs du monde éducatif de la région. Au cours des échanges, une communication sur le point de la mise en œuvre des innovations pédagogiques dans la région a été présentée au ministre. Selon le communicateur, le directeur régional en charge de l’éducation de base Pascal Waongo, les acteurs de l’éducation du Nord se sont « évidemment » engagés dans cette dynamique de transformation et d’innovation qui vise à offrir aux élèves une éducation adaptée aux défis d’aujourd’hui et de demain. Dans la région du Nord, a-t-il expliqué, les TIC sont une réalité dans 131 écoles, les cours d’anglais dans 296 écoles, la formation aux métiers dans 164 écoles, les jardins scolaires dans 190 écoles et des champs scolaires dans 46 écoles. Pour l’année scolaire 2024-2025, la région Nord enregistre 46 nouveaux Centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP). Pour le ministre chargé de l’enseignement de base, les plus hautes autorités du pays dans leur vision de refonder le système éducatif se sont engagés dans un processus de changement de mentalité et de conduite. « L’objectif de ces réformes et innovations est de reprendre notre développement en nous basant sur nos propres ressources et sur nos principes endogènes », a-t-il soutenu.

A chaque étape, le ministre a félicité les acteurs pour les efforts déjà consentis pour transformer le système éducatif afin de mieux former les futurs cadres du Burkina Faso. Il les a invités à plus de sacrifice et à plus abnégation au travail pour plus de résultats. Une initiative qui redonne du tonus aux acteurs, au point qu’ils ont réaffirmé leurs engagements aux côtés des autorités pour leur mise en œuvre. « Les échanges nous ont permis de bien comprendre la vision actuelle des autorités. Malgré les quelques difficultés que nous rencontrons, nous rassurons de notre engagement total pour la mise en œuvre effective des réformes », a confié la Cheffe de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Ouahigouya1, Hinissan Konfé.

A noter qu’avant l’étape de Ouahigouya, suivie de celle de Yako, le ministre Jacques Sosthène Dingara a salué et encouragé les acteurs de l’éducation à Gourcy, le jeudi 16 janvier, dans la province du Zondoma.

Bassirou BADINI

