Coopération : l’ambassadeur de l’Algérie en fin de mission fait le point de la coopération au Chef de l’Etat

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, ce jeudi 12 décembre 2024, en fin de matinée, une audience à l’ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en fin de mission, Selma Bakhta MANSOURI.

Au cours de cette audience, la diplomate a transmis un message du Président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid TEBBOUNE à son homologue, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Elle a également fait le point de la coopération entre l’Algérie et le Burkina Faso, « deux pays frères qui partagent une histoire commune et un avenir commun ». Il s’est agi, de trouver des voies et moyens pour dynamiser la coopération dans divers secteurs comme la coopération militaire, académique, le développement des secteurs socioéconomiques et les questions humanitaires.

« La coopération entre l’Algérie et le Burkina Faso se porte bien. Nous devons œuvrer à la renforcer davantage. Nous sommes conscients de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel. L’Algérie est prête à appuyer les efforts du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale », a indiqué, la diplomate algérienne.

Selma Bakhta MANSOURI dit garder un bon souvenir du Burkina Faso, particulièrement de son peuple. « Je me suis sentie, dès le premier jour, chez moi. Je tenais également à le dire au Chef de l’Etat, que le peuple du Burkina Faso est particulièrement attachant. J’ai été impressionnée par les valeurs de dignité, de liberté, de résilience, de lutte permanente pour réaffirmer sa souveraineté », a-t-elle souligné.

Selma Bakhta MANSOURI est appelée au gouvernement algérien au poste de ministre Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines.

Direction de la communication de la Présidence du Faso