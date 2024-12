Médias : Abdoulaye Balboné des Editions Sidwaya lauréat du 10e Concours mondial de presse 2024 sur la migration

Abdoulaye Balboné est lauréat du 10e Concours mondial de presse 2024 sur la migration de main-d’œuvre. L’annonce a été faite ce jeudi 12 décembre 2024 à Genève par l’ l’Organisation internationale du Travail (OIT). L’article qui a obtenu le prix est intitulé « Commune rurale de Boussouma : la diaspora trace les sillons du développement » publié le 28 Octobre 2024.

Plus de 430 candidatures provenant de 92 pays ont été reçues et examinées par un panel indépendant de quatre juges, sur la base de critères tels que la créativité, l’exactitude, équilibre, la protection des migrants et la représentation positive de la migration de main-d’œuvre. Les candidatures gagnantes ont été sélectionnées à partir d’une liste de finalistes, dont les juges ont salué la qualité des reportages.

