Distribution de la musique : Mamboné distribution lance sa plateforme de vente en ligne

Distributeur de musique burkinabè sur supports CD et cassette, Mamboné distribution vient également de se lancer dans la vente des œuvres en ligne.

Principale adresse d’acquisition des œuvres musicales burkinabè et d’ailleurs en supports physiques (CD et cassette) au Burkina Faso principalement à Ouagadougou, Mamboné distribution vient de lancer sa plateforme de vente de musique en ligne. Cela, grâce à son projet de plateforme de streaming intitulé « Projet de promotion d’une stratégie de distribution de la musique burkinabè basée sur le numérique et le Digital ».

L’initiative propose la redynamisation du secteur de la musique à travers la commercialisation des œuvres musicales via le numérique (clés USB) et l’Internet (e-commerce). Financé à hauteur de 27 millions FCFA par le Fonds de développement culturel et touristique(FDCT), dans le cadre de l’appel à projets du Programme d’Appui aux industries culturelles et créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC-GC), le projet a été officiellement lancé le 28 mars 2024 à l’Espace culturel Dodogo à Ouagadougou.

Ses objectifs sont, a fait savoir le directeur de Mamboné distribution, Oumar Mamboné, de « promouvoir un nouvel écosystème économique du secteur de la musique basé sur l’utilisation et la vulgarisation du numérique, du digital et Internet ; faciliter l’accès des œuvres musicales aux populations burkinabè dans toutes les localités du Burkina Faso et encourager l’amélioration de la qualité des biens et services dans le domaine de la musique afin de l’imposer sur le plan régional et international ».

Ainsi en un clic, les mélomanes auront, a-t-il ajouté, accès à la vidéo du mois, aux singles, aux albums sur la plateforme. Pour concevoir cette plateforme, monsieur Manboné a fait appel à l’expertise nationale. « La plateforme a été créée par des ingénieurs burkinabè pour vendre la musique burkinabè », a-t-il déclaré fièrement.

Et de remercier ses partenaires, à savoir le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), l’Union européenne(UE) et le FDCT, d’avoir réalisé son rêve en finançant son projet. Satisfait par le projet, le représentant du FDCT, David Kobenan a salué un travail de qualité.

Alassane KERE