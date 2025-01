Dans la région de l’Afar, au nord-est de l’Éthiopie, des milliers d’habitants sont évacués de toute urgence suite aux tremblements de terres de magnitude enregistrés ces derniers jours. Il fait suite à des coulées de lave importantes, émanant du volcan du mont Dofan. L’Afar est l’une des régions les plus sèches et les plus chaudes d’Éthiopie, avec un passé d’éruptions volcaniques et de tremblements de terre fréquents

#Sidwaya.info