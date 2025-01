L’armée élimine une trentaine de terroristes dans les Banwa

L’armée burkinabè a éliminé en ce début d’année, au moins une trentaine de terroristes retranchés dans des bois à Solenzo. L’opération « Zéro terroriste dans les brousses de Solenzo » a aussi permis de récupérer beaucoup de matériel dont des motos Apsonic, un tricycle, 19 téléphones et 80 détonateurs d’engins explosifs.

Depuis le 1er janvier 2025, alors que la population célébrait la nouvelle année, les éléments du 18ᵉ Bataillon d’intervention rapide (BIR) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont investi les brousses de Solenzo pour débusquer les terroristes. Selon des sources anonymes, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les VDP ont mené des opérations dans les villages de Dinkiena, dans la brousse de Ramtenga et à Montionkuy. Poussés hors de leurs positions, les terroristes se sont réfugiés dans la forêt de Bouémahou.

Ce jeudi 2 janvier, les terroristes sont néanmoins revenus discrètement à Montionkuy pour perpétrer une attaque. Alors qu’ils regagnaient leur base, les Forces combattantes de la BIR 18 leur ont tendu une embuscade et ouvert le feu, neutralisant 29 d’entre eux. Les Forces combattantes ont également récupéré de nombreux matériels dont 16 motos Apsonic, un tricycle, 19 téléphones et 80 détonateurs d’engins explosifs. Galvanisés par cette opération, les FDS et les VDP qui ont pris pour slogan « Zéro terroriste dans les brousse de Solenzo », réaffirment leur détermination à éradiquer toute présence terroriste dans la zone.

Agence d’information du Burkina