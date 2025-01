Education à l’autonomisation des adolescentes : L’APZ-BFS sensibilise les leaders coutumiers et religieux  

L’Association Pagb-Zoodo pour le bien-être familial et social (APZ-BFS) a organisé une session de formation des leaders religieux et coutumiers sur la promotion des normes de genre favorables à l’éducation des adolescentes le lundi 30 décembre 2024 à Ouagadougou.

Les inégalités entre hommes et femmes, filles et garçons persistent et accentuent avec la crise sécuritaire et humanitaire que connait le Burkina Faso. En outre, les stéréotypes sexospécifiques, les pratiques discriminatoires et certaines normes sociales freinent encore l’accès des adolescentes à une éducation de qualité. Convaincu que ces barrières privent des milliers de jeunes filles de leurs droits fondamentaux à l’apprentissage et à l’autonomie, l’Association Pagb-Zoodo pour le bien-être familial et social (APZ-BFS) a fait de la lutte contre ces stéréotypes son cheval de bataille. Dans son combat, elle a décidé de faire des leaders coutumiers et religieux, des alliés de taille dans la lutte. Elle a donc décidé de les outiller à travers une session de formation sur la promotion des normes de genre favorables à l’éducation des adolescentes le lundi 30 décembre 2024 à Ouagadougou.

Selon la coordonnatrice de l’association Salamata Ouédraogo, les leaders coutumiers par leurs paroles, leurs conseils et leurs actions sont des garants des valeurs des communautés. « Ce pouvoir, vous pouvez l’utiliser pour transformer les mentalités, encourager l’égalité, et bâtir un avenir où nos enfants auront les mêmes chances et les mêmes opportunités pour réussir », est-elle convaincue. Convaincu que l’éducation de la fille bien plus qu’un droit est un investissement, l’engagement des leaders coutumiers et religieux pour cette cause est selon elle un pas décisif vers un Burkina Faso plus inclusif plus juste et plus prospère. « Une fille éduquée devient une femme autonome, une mère éclairée, et une citoyenne responsable, capable de contribuer au développement de toute sa communauté », a-t-elle déclaré.

Cette session a pour but de fournir aux participants les outils nécessaires pour identifier et déconstruire les stéréotypes et les normes de genre qui freinent l’autonomisation des filles, promouvoir des normes sociales positives et intégrer ces valeurs dans leurs discours, leurs prêches et leurs interactions au quotidien. « Nous avons la responsabilité de lever les obstacles qui se dressent devant les filles et de leur donner plus de moyens de réussir », a dit Mme Ouédraogo aux participants. Avant de terminer, elle a rappelé aux leaders coutumiers et religieux qu’ils sont les meilleurs relais pour porter ce message dans leurs villages, leurs familles, et leurs communautés. « Votre influence peut non seulement changer les perceptions, mais aussi susciter des actions concrètes qui profiteront aux adolescentes », les a-t-elle dits.

Cette initiative de l’APZ-BFS a été soutenue par la circonscription d’éducation de base de Ouaga 11. Le Chef de la CEB Dramane Kara a félicité l’association pour l’organisation de cette rencontre. « Je salue l’association au nom des autorités de l’éducation pour son leadership dans l’amélioration de l’accès des filles adolescentes à des opportunités éducatives pour leur résilience et leur autonomisation », a-t-il déclaré. Il a invité les participants à soutenir l’APZ-BFS en étant des relais de sensibilisation sur les normes de genre positives et favorables à l’éducation des adolescentes dans leurs communautés.

Cette activité a été également soutenue par la mairie de l’arrondissement 11. Le Président de la délégation spéciale Marou Yaméogo a félicité l’association pour cette initiative. « Les jeunes adolescentes sont victimes d’un certain nombre de stéréotypes et c’est bien que l’APZ-BF ait décidé d’outiller les leaders coutumiers et religieux afin qu’ils soient des relais pour résoudre ce problème », a-t-il déclaré. Les participants quant à eux ont également salué cette initiative à leur profit. Pour le Rayong naaba, l’éducation est la base de toute société. A cet effet, il a jugé cette activité importante. Il a par ailleurs encouragé l’association à poursuivre dans cette lancée pour une société où l’éducation des adolescentes est une réalité.

Nadège YAMEOGO