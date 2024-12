Fespaco 2025 : le visuel officiellement dévoilé

Le Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a animé une conférence de presse, le mardi 3 décembre 2024 à Ouagadougou. A l’occasion, le visuel du festival a été dévoilé

La 29e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 sur le thème : « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ». L’annonce a été faite, le mardi 3 décembre 2024, au cours d’une conférence de presse, à Ouagadougou. Selon le délégué général du Fespaco, Alex Moussa Sawadogo, 1351 films ont été enregistrés, dont 81 films burki-nabè toutes catégories confondues. Les catégories en compétition sont, entre autres, le long-métrage fiction, le long métrage documentaire, les films des écoles, Animation, Fespaco Série, Fespaco Short. M. Sawadogo a assuré que le Fespaco, avec le soutien du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est à pied d’œuvre pour la réussite de l’organisation de la 29e édition. Pour y parvenir, Alex Moussa Sawadogo et son équipe ont conçu le visuel du Fespaco 2025 qui a été officiellement dévoilé au cours de la conférence. Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le chargé de missions, Songré Etienne Sawadogo a indiqué que le visuel concentre en lui les ambitions de l’événement. « Il traduit de façon graphique une identité africaine », a-t-il dit. Les activités au programme et les innovations ont également été présentées. En effet, au titre des innovations, il sera institué, entre autres, le prix du Président Thomas Sankara, le prix du public parrainé par la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et la semaine de la critique cinématographique.

9 sites officiels ont été retenus pour abriter les projections du festival. Le délégué général du Fespaco a en outre invité les Burkinabè désireux de disposer des accréditations à s’inscrire exclusivement en ligne sur le , jusqu’au 31 décembre 2024, la date limite. Répondant aux préoccupations des journalistes relatives au retrait du Burkina de la CEDEAO vu que cette institution décernait des prix, le délégué général a fait savoir que le Fespaco n’a pas reçu de correspondance de confirmation ou d’information sur la participation de la CEDEAO. A l’occasion, M. Sawadogo a lancé un appel à toutes les structures privées et publiques désireuses d’associer leurs images au plus grand évènement africain du 7e art à se manifester. Le pays invité d’honneur à cette biennale est le Tchad. Le secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la Culture et des Arts du Tchad, Abdoulaye Souleymane Ousmane Babalé s’est réjoui du choix porté sur son pays. « Pour cette édition, c’est l’art, la culture du Tchad qui se déporte à Ouagadougou », a-t-il relevé.

Emmanuel BICABA