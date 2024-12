Agence d’information du Burkina : Batouré Lamizana installée comme Présidente du conseil d’administration

Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, a installé le lundi 2 décembre 2024 à Ouagadougou, Batouré Lamizana, au poste de Présidente du conseil d’administration (PCA) de l’Agence d’information du Burkina (AIB).

La toute première Présidente du conseil d’administration (PCA) de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Batouré Lamizana, a invité l’agence à valoriser la voix du Burkina Faso à l’international en mettant en lumière les luttes, les espoirs et les réussites du pays. C’était au cours de son installation, le lundi 2 décembre 2024 à Ouagadougou, par le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini.

« Nos récits doivent non seulement refléter la réalité de notre pays en mettant en lumière nos luttes, nos espoirs et nos réussites, mais aussi valoriser la voix du Burkina Faso à l’international », a déclaré Mme Lamizana. Selon la PCA, l’AIB doit également contribuer à renforcer la résilience nationale en relayant des contenus constructifs qui mobilisent les citoyens autour des valeurs de solidarité, de paix et d’unité.

« Notre mission ne se limite pas à informer. Nous devons aussi combattre la désinformation, les rumeurs et les fausses informations qui minent la cohésion sociale et fragilisent les efforts de stabi-lisation du pays », a ajouté Mme Lamizana. Pour elle, la réussite de ces missions passe nécessairement par la rédaction d’une charte éditoriale qui assoira la crédibilité de l’AIB et témoignera de son engagement envers une information rigoureuse et éthique. La rédaction d’une ligne éditoriale est également une prio-rité pour différencier l’agence des autres acteurs médiatiques et renforcer son identité auprès de son audience, a-t-elle précisé. Batouré Lamizana a invité l’ensemble des acteurs à œuvrer pour faire de l’AIB un modèle d’excellence et d’intégrité.

« Chacun de nous, à son niveau, contribue à la mission essentielle qui est la nôtre : éclairer, informer et unir », a-t-elle insisté. Le secrétaire général du ministère en charge de la communication a félicité Mme Lamizana pour sa nomination et encouragé le personnel de l’AIB à adhérer pleinement à la vision de la nouvelle équipe dirigeante.

Conseillère en sciences et techniques de l’information, Batouré Lamizana a été nommée par le Conseil des ministres du 20 novembre 2024. Elle préside un conseil composé de neuf membres nommés pour un mandat de trois ans.

Agence d’information du Burkina