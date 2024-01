Festival Bénéré par Sorobis Une deuxième édition réussie

La deuxième édition du Festival Bénéré Mode et Gastronomie s’est tenue le vendredi 12 janvier 2024 au Restaurant Yelba à Ouagadougou en présence de nombreuses personnalités telles que Idrissa Nassa PDG du groupe Coris, Apolline Traoré réalisatrice, Salfo Soré dit Jah Press et Seydou Boro PDG de la Société immobilière BOPA International (SBI).

Des mannequins majestueusement vêtus de la collection Delwendé du styliste américain d’origine burkinabè Sorobis, défilant dans les artères du Restaurant Yelba soigneusement décoré aux couleurs de la mode burkinabè avec en fond sonore le titre Wend ya wendé de Dez Altino utilisé par le styliste au festival de Cannes qui était présent en personne pour soutenir l’activité. C’est la magnifique soirée qui a été donnée de voir le vendredi 12 janvier 2024 au Restaurant Yelba sis à la zone du bois à Ouagadougou. C’était à l’occasion de la deuxième édition du festival Bénéré Mode et Gastronomie de l’homme de mode Issa Sorogo alias Sorobis qui ne rate pas d’occasion pour promouvoir la culture africaine et particulièrement celle du Burkina Faso.

Au regard des applaudissements qui accompagnaient les mannequins et du nombre de personnalités présentes à la soirée, la deuxième édition de Bénéré qui a été financée sur fonds propres par l’initiateur a été un vrai succès. En effet, la soirée a connu la participation du PDG du groupe Coris Idrissa Nassa, de la réalisatrice Apolline Traoré, de l’homme de culture Salfo Soré dit Jah Press et Seydou Boro PDG de la Société immobilière BOPA International (SBI). L’Ambassade de France et de Côte d’Ivoire étaient également représentées à la soirée.

La Chargée d’affaires à l’Ambassade de Côte d’Ivoire Allegne Justine Gossé s’est dite émerveillée par la beauté et la qualité de la culture burkinabè à la suite du passage des deux stylistes puisqu’en plus du Géant Sorobis, le styliste Belemou dont les œuvres sont aussi très appréciés du public a présenté une collection qui a été très bien accueillie. Pour Mme Gosse, toutes ces belles créations témoignent de la richesse de la culture burkinabè. « C’est ma première fois de venir au Burkina Faso en tant que diplomate mais j’avoue que j’ai été séduite par la culture d’ici », a-t-elle confié.

Apolline Traoré, femme de culture s’est dite aussi heureuse d’avoir été associée à l’activité de son « ami » Sorobis. De ce qu’elle a dit, ils se connaissent depuis longtemps et elle est fière de ce qu’il fait pour la culture africaine en général et burkinabè en particulier.

La promotrice du Restaurant Yelba Sylviane Gaulois/Ouédraogo s’est aussi dit heureuse pour le choix porté sur son restaurant pour accueillir cette belle activité. De ce qu’elle a dit, Sorobis et elle se connaissent depuis le Canada et ont organisé plusieurs activités ensemble. « Nous nous sommes dits pourquoi pas faire quelque chose au Burkina aussi. C’est pourquoi nous avons organisé cette soirée qui du reste a été très bien accueillie par le public », a indiqué Sorobis.

En plus du beau spectacle qui lui a été donné de voir, le public est reparti avec de nombreux lots dont des tenues Sorobis d’une valeur de plus de 125 000 FCFA chacune, un bon de couture Belemou d’une valeur de 50 000 FCFA et de restaurant d’une valeur de 20 000. En vue de permettre à un plus grand nombre de bénéficier des merveilles de la « maison Sorobis », l’exposition s’est poursuivie jusqu’au mardi 16 janvier 2024 au Restaurant Yelba. A noter que le restaurant Yelba est un espace dédié à la promotion de la culture burkinabè à travers la mode et la gastronomie. Il propose des mets africains et différentes activités culturelles tous les jours dans un cadre chaleureux et verdoyant.

Nadège YAMEOGO : (Crédit photos : Festival Bénéré)