Coopération : le Burkina Faso et la Turquie signent un accord dans le domaine de l’enseignement supérieur

Dans le cadre de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Turquie qui se tient à Ankara, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et le président du Conseil de l’enseignement supérieur turc ont procédé hier mardi 16 janvier à la signature d’un d’accord.

Cet accord permettra l’octroi de bourses à des étudiants burkinabè pour des études dans des universités de la Turquie, et des échanges d’expériences entre chercheurs burkinabè et turcs.

Selon le président du Conseil de l’enseignement supérieur turc Erol Ozvar, cet accord au delà de renforcer la coopération entre les universités burkinabè et turques, servira de tremplin pour faire des étudiants et chercheurs des deux pays, des ambassadeurs culturels.

M . Ozvar, a par ailleurs indiqué qu’il souhaite effectuer une visite au Burkina Faso dans les meilleurs délais, pour échanger avec le ministre burkinabè en charge de l’enseignement supérieur, en vue de lancer véritablement la mise en œuvre de ce nouvel accord.

Sidwaya.info

Source : DCRP/MAECR-BE