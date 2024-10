Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : le Conseil constitutionnel invite le personnel à soutenir la reconquête du territoire

Les membres du Conseil constitutionnel ont monté les couleurs nationales, dans la matinée du mercredi 2 octobre 2024, à Ouagadougou. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Adoptées en novembre 2023 par le gouvernement, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) commémorées, le 26 mars et le 2 octobre de chaque année durant 15 jours, se veulent une occasion de renforcement de la conscience patriotique et de promotion de l’engagement citoyen. Dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de ces Journées nationales portant sur le thème « Pour une Nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie !», le Conseil constitutionnel a organisé une cérémonie de montée des couleurs, dans la matinée du mercredi 2 octobre 2024, à Ouagadougou.

Devant une cinquantaine d’agents dont une trentaine de personnel militaire, le drapeau national a été soigneusement hissé.

Face à ses collaborateurs, le président du Conseil consti-tutionnel, Barthelemy Kéré, a repris le message du chef de l’Etat à l’endroit du peuple Burkinabè. Il a indiqué que les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne vise à rappeler aux Burkinabè qu’ils doivent être engagés dans la lutte pour la libération totale du pays.

« Il est fondamental de le faire pour non seulement se libérer du terrorisme, mais aussi du sous-développement. Au niveau du Conseil constitutionnel, c’est une fierté pour nous de participer aux activités de ces Journées nationales d’engagement patriotique », a-t-il poursuivi. Barthélémy Kéré a soutenu que d’autres activités vont être menées par son institution, au cours de JEPPC. Il a invité ces collaborateurs à exprimer leur élan de solidarité et leur engagement, en apportant des contributions financières pour soutenir la lutte pour la reconquête du territoire.

« A compter de ce jeudi, en collaboration avec d’autres structures, nous allons nous mobiliser pour assainir nos lieux de travail », a -t-il promis.

Adama SAWADOGO

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)