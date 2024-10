Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : le président du Faso appelle à cultiver l’esprit de patriotisme

Le personnel des ministères de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, celui de l’Urbanisme et de l’Habitat et du département de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, ont pris part à la montée des couleurs nationales, mercredi 2 octobre 2024, à Ouagadougou. Ce geste solennel marque le début des activités des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

A l’instar des autres structures étatiques, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a répondu à l’appel du chef de l’Etat, en observant, mercredi 2 octobre 2024, la traditionnelle montée des couleurs marquant le démarrage de IIe édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. C’était à l’Hôtel administratif de Ouagadougou. Les premiers responsables des ministères de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikailou Sidibé et de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé ont assisté à cette cérémonie. Les agents de ces 3 départements ministériels ainsi que les différents directeurs généraux des structures qui leur sont rattachées ont également entonné en chœur l’hymne de la victoire.

Le ministre d’Etat, de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a indiqué que les Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne vont se tenir, du 2 au 16 octobre 2024, sur le thème

« Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ! ». A l’en croire, ces Journées offrent une occasion au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de réaffirmer sa détermination, celle de son gouvernement, des Forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la défense de la Patrie à libérer totalement le territoire du Burkina Faso des affres du terrorisme, refonder la Nation burkinabè, raffermir la cohésion sociale et raviver la flamme patriotique.

Le ministre d’Etat en charge de la communication a souligné que pour construire une Nation burkinabè forte et souveraine, il faut toujours avoir l’esprit de patriotisme et mobiliser les masses populaires à chaque instant. A cet effet, a-t-il soutenu, chaque Burkinabè doit être vigilant et s’engager à bannir la traîtrise dans ses actes quotidiens. Le ministre Ouédraogo a annoncé que désormais la trahison sera l’acte criminel le plus grave comme dans les Etats qui veulent réellement assumer leur souveraineté. « Les évènements douloureux que nous avons vécus ces derniers mois dans notre pays portent la marque des traîtres et leurs complices. Ils collaborent avec l’ennemi en lui fournissant des informations sensibles et confidentielles. Ils aident en temps de guerre, l’ennemi dans des actions d’espionnage, par la fourniture de logistique. Ils sont co-auteurs de la mort de leurs frères », a-t-il regretté. Le premier responsable du département en charge de la communication a invité chaque Burkinabè, de l’intérieur comme de l’extérieur, à exprimer son appartenance à la mère patrie par des actions concrètes. Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, célébrées le 26 mars et le 2 octobre de chaque année durant 15 jours, ont été adoptées en novembre 2023. Elles se veulent une occasion de renforcement de la conscience patriotique et de promotion de l’engagement citoyen.

Donald NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com

Cédric BOLOUVI

(Stagiaire)