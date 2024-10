Journée d’engagement patriotique et de participation citoyenne : Sidwaya apporte sa contribution à travers un don de sang

Les Editions Sidwaya, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, a organisé une journée de don de sang dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, mercredi 2 octobre 2024, à Ouagadougou.

Le sang contribue à sauver des vies. Pour marquer son engagement patriotique, Les Editions Sidwaya, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a organisé une journée de don de sang pour répondre à l’appel du chef de l’Etat à l’occasion des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Le média public a réuni, mardi 2 octobre 2024 à Ouagadougou, l’ensemble de son personnel et les commerçants des alentours à la Maison commune pour recueillir de précieuses poches en vue de pallier le manque de sang dans les centres de santé, avec une pensée spéciale aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

La Directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a signifié que l’activité de don de sang marque l’engagement de son institution à l’appel décrété par les premières autorités du Burkina Faso. « C’est dans ce sens que nous avons organisé cette collecte de sang, pour encourager chacun à faire le pas, car donner le sang c’est sauver sa propre vie. Aujourd’hui, on est donneur et demain on peut être bénéficiaire », a-t-elle indiqué. La directrice générale des Editions Sidwaya a déclaré que cette opération est un acte citoyen qui permet de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin en collectant un grand nombre de poches. Elle a encouragé les femmes de la « Maison commune » à donner régulièrement leur sang à travers une campagne de sensibilisation conduite en amont à l’interne et dans le voisinage pour galvaniser les femmes à faire le geste qui sauve. « En tenant compte du besoin réel de sang en cette période de paludisme, il ne faudrait pas attendre d’avoir un malade dans le besoin pour offrir son sang. Je félicite tout le personnel pour l’engagement citoyen en cette journée », a-t-elle ajouté.

Quant au directeur des ressources humaines de Sidwaya, Abou Barro, il a affirmé que c’est un acte bénévole dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère au Burkina Faso. C’est pourquoi, il s’est réjoui de l’initiative qui va permettre d’approvisionner les districts sanitaires du pays. « Je souhaite contribuer à l’édification d’une Nation prospère, surtout à l’appel lancé par les premières autorités. Il faut se mettre ensemble, penser aux autres pour qu’ensemble nous puissions faire face à la situation qui prévaut dans notre pays. Cette activité nous permet de contribuer significativement au développement de notre Nation », a-t-il lancé comme appel à l’ensemble de la population.

La Personne responsable des marchés publics des Editions Sidwaya, Boubacar Ouattara, a confié que c’est la première fois pour lui de donner son sang. « Je craignais le don, mais je constate que c’est un acte simple et rassurant. C’est un sentiment de joie qui m’anime car, cette opération est très importante et permet de sauver des vies, surtout en cette période des pluies. Avec la situation sécuritaire difficile de notre pays, il y a des blessés, qui ont vraiment besoin de ce liquide rouge », a-t-il poursuivi. Boubacar Traoré s’est engagé à devenir un donneur régulier si les résultats des différents tests l’y autorisent.

Selon l’animatrice principale de la rubrique Carnet santé, Micheline Ouédraogo, le don de sang est un acte qui sauve des vies et améliore la santé. « C’est la toute première fois que je donne mon sang. Je considère cela comme un devoir citoyen pour pallier les insuffisances dans les formations sanitaires », a-t-elle mentionné. Mme Ouédraogo a félicité le CNTS et les collègues de Sidwaya, pour l’organisation de la collecte de sang. Elle a lancé également un appel aux autres structures et aux populations à emboiter leurs pas. « J’invite les femmes à donner leur sang. Nous sommes des mères, des épouses et des sœurs qui donnons la vie, nous devons nous mobiliser pour donner notre sang afin de sauver des vies », a-t-elle plaidé.

Le technologiste biomédical au laboratoire qualification de don de sang à Tengandogo, Sanou Oury, a remercié la responsable des Editions Sidwaya, pour l’organisation de l’opération qui a permis la collecte de sang dans l’institution, notamment à cette

période de carence en sang.

« Au regard de la mobilisation nous espérons récolter environ 60 poches aujourd’hui », a-t-il assuré. M. Oury a réitéré l’invitation à chaque citoyen à poser ce geste noble. « Nous demandons aux entreprises de soutenir le CNTS. Au moins 40 à 50 poches par jour sont nécessaires pour

répondre aux besoins des malades », a-t-il insisté.

Donald NIKIEMA

Tousunis.do@gmail.com

Karl Romann Joseph YAMEOGO

(Stagiaire)