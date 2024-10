Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : le Premier ministre invite à surmonter les coups de l’impérialisme

Le Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela, a présidé la traditionnelle montée des couleurs à l’occasion de la IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le jeudi 3 octobre 2024 à Ouagadougou.

La IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne se tient du 2 au 16 octobre 2024, sur toute l’étendue du territoire. Dans le cadre de cette activité d’envergure nationale, le Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela, a présidé la traditionnelle montée des couleurs, le jeudi 3 octobre 2024, à Ouagadougou, dans les locaux de la Primature. Cette montée des couleurs a été faite en langue San par un groupe d’élèves de l’école primaire de l’amitié de Toma, province du Nayala. A l’issue de ce cérémonial, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela a rappelé que l’Hymne national est un moyen de rassemblement et d’engagement patriotique de tous les fils du Burkina. Revenant sur la 2e phase des journées d’engagement patriotique qui a débuté le 2 octobre, il a fait savoir que cette date symbolise le Discours d’orientation politique (DOP) prononcé par le capitaine Thomas Sankara. Du reste, a laissé entendre le chef du gouvernement, plusieurs exemplaires du DOP ont été produits pour l’opinion publique. « J’invite chaque chef de famille à avoir au moins un exemplaire du discours. Car, il ne suffit pas de l’avoir comme décoratif, mais de s’en approprier, sinon, vous ne pourrez pas comprendre la marche actuelle de notre peuple, du peuple africain et du monde », a-t-il conseillé.

Sur les récentes tentatives de déstabilisation qui ont visé dernièrement la Transition, le Premier ministre a soutenu que le capitaine Ibrahim Traoré est devenu, depuis son accession au pouvoir, « la bête noire des impérialistes » et de leurs alliés, pour la simple raison que la dynamique qu’il a enclenchée remet en cause leurs intérêts. Ainsi, de son point de vue, la plupart des multiples complots de déstabilisation dirigés contre le Burkina Faso, n’ont pour seul et unique objectif que d’attenter à la vie du chef de l’Etat. « Depuis que le Président Traoré est là, il y a eu sans cesse de tentatives de déstabilisation dont la plupart visent l’assassinat particulier du Président Ibrahim Traoré qui est leur bête noire. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme au temps de Thomas Sankara, le chemin que nous avons pris remet en cause beaucoup de choses », a-t-il affirmé. Il a pris l’exemple du Faso Dan fani et des mets locaux dont la politique de promotion est en cours actuellement et qui, selon lui, porte un coup dur aux industriesinternationales.

« Notre politique de souveraineté économique remet en cause les intérêts des impérialistes qui avaient fait de notre espace leur chasse gardée. (…) Nous sommes parvenus à démontrer que l’Occident n’est plus indispensable à la marche de ce monde », a expliqué le Premier ministre, ajoutant que cela n’est pas du goût des « anciens maîtres ». Ainsi, il a invité le peuple burkinabè à tenir bon et prendre conscience de la marche actuelle des autorités pour surmonter ces coups de l’impérialisme. « C’est pourquoi, le président a invité dans son message, d’éviter d’être des traitres contre notre pays », a-t-il rappelé. En cette période de rentrée scolaire, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela a souhaité que les enfants qui iront à l’école, y soient réellement pour apprendre à lire, acquérir la connaissance, et plus d’éducation parce que l’enseignement n’est pas une éducation. Pour lui, c’est à travers l’éducation que le patrimoine national sera ancré pour le rayonnement du pays. « Un enfant bien éduqué respecte ses parents et les aides dans les ménages, respecte ses enseignants et supérieurs, circule bien sur les routes », a souligné le chef du gouvernement.

Soumaila BONKOUNGOU

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)