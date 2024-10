Coopération : le Nonce apostolique en fin de mission fait ses adieux au chef de l’Etat

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce jeudi, le Nonce apostolique au Burkina Faso, Mgr Michael Francis Crotty, en fin de mission dans notre pays.

Il a traduit sa gratitude au président du Faso et au peuple burkinabè pour son hospitalité légendaire. « Avec grande satisfaction, j’ai passé 4 ans au Burkina Faso. J’ai bénéficié d’un accueil chaleureux de la part des Burkinabè durant ma mission religieuse en tant que représentant du Pape dans les paroisses et diocèses de l’Eglise catholique du Burkina Faso. Je garde un bon souvenir de mes temps passés dans ce pays », s’est réjoui le prélat à l’issue de l’audience. Mgr Crotty a saisi l’occasion pour transmettre les salutations du Saint-Père, le Pape François au capitaine Ibrahim Traoré et son soutien spirituel au peuple burkinabè dans ces moments difficiles. « Nous prions pour le pays et pour toutes les personnes qui ont perdu la vie du fait du terrorisme », a relevé le nonce apostolique. Il a réaffirmé l’engagement de l’Eglise catholique à œuvrer pour l’épanouissement des Burkinabè, particulièrement dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Le nonce apostolique, Mgr Michael Francis Crotty, poursuit sa mission au Nigéria.

