Vie de médias : le commandant de la 2e région militaire encourage les agents de Sidwaya Bobo

La direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya a reçu la visite du commandant de la 2e région militaire, Lassiné Porgo, jeudi 3 octobre 2024, à Bobo-Dioulasso.

Dans le cadre d’une tournée dans les directions et services de la ville de Sya, le commandant de la 2e région militaire, Lassiné Porgo, a effectué une visite de courtoisie dans les locaux de la Direction régionale de l’Ouest (DRO) des Editions Sidwaya, jeudi 3 octobre 2024. Du bureau du directeur régional à la rédaction en passant par l’imprimerie, le commandant a fait le tour des différents services de la DRO pour s’enquérir des conditions de travail. Selon le visiteur, l’objectif est d’échanger avec le personnel de la DRO afin de s’imprégner des conditions de vie et de travail. « C’est aussi pour encourager les agents à continuer le travail dans cette période où le pays a besoin de tout le monde », a-t-il indiqué. Pour lui, il est important de connaître ce que les uns et les autres font au quotidien.

« C’est quand on se comprend qu’on peut relever les défis qui incombent à nous tous. Individuellement on ne peut pas. C’est dans la solidarité qu’on sortira de la situation dans laquelle se trouve notre pays », a ajouté Lassané Porgo. Il s’est dit impressionné par le travail qu’abattent les agents de la DRO. « C’est un travail formidable qui se fait ici, mais qui permet de mener un combat », a laissé entendre le chef de bataillon commandant de la 2e région militaire. Il a saisi l’occasion pour inviter tous les agents à s’engager comme d’habitude pour toujours donner l’information « juste et galvanisante » à tous les Burkinabè afin de participer à la reconquête du territoire. Quant au directeur régional, Patinéma Oumar Ouédraogo, il s’est réjoui de la visite du commandement dans les locaux de son service. Pour lui, c’est un honneur fait à la DRO. « Cette visite nous invite à garder la même dynamique et nous invite davantage à accompagner l’armée pour venir à bout de l’hydre terroriste », a-t-il souligné. A l’écouter, Sidwaya continuera à accomplir sa mission de service public en informant la population.

Noufou NEBIE