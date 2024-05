La Chine et la Serbie décident de construire une communauté de destin

La Chine et la Serbie ont décidé mercredi de construire une communauté de destin – une nouvelle amélioration des relations bilatérales après l’établissement de leur partenariat stratégique global il y a huit ans.

La décision a été annoncée par le président chinois en visite, Xi Jinping, et son homologue serbe, Aleksandar Vucic, lors de leur entretien dans la capitale serbe, Belgrade.

Xi a souligné que l’amitié indéfectible qui unit la Chine et la Serbie avait résisté aux évolutions du paysage international, et que cette amitié était caractérisée par de profondes racines historiques, des bases politiques solides, de larges intérêts communs et un fort soutien populaire.

Au cours des dernières années, sous la direction des chefs d’État des deux pays, les relations sino-serbes ont connu des progrès historiques, et depuis l’établissement d’un partenariat stratégique global en 2016, les relations bilatérales se sont encore enrichies et élargies, devenant un modèle pour les relations amicales entre la Chine et d’autres pays européens, a affirmé M. Xi.

Les actions sont plus éloquentes que les mots, a noté M. Xi, soulignant que la Chine se tiendrait toujours aux côtés de la Serbie, partagerait avec elle les joies et les peines comme les passagers d’un même bateau, perpétuerait un esprit d’amitié indéfectible, maintiendrait et développerait leur amitié et défendrait conjointement les intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays.

Alors que les deux parties poursuivent leurs développements et leurs renouveaux nationaux respectifs, la Chine travaillera de concert avec la Serbie pour faire progresser la construction d’une communauté de destin dans la nouvelle ère, a-t-il ajouté.

La Serbie est le premier partenaire stratégique global de la Chine en Europe centrale et orientale, a rappelé le président Xi. La coopération entre les deux parties a donné une forte impulsion aux développements et aux renouveaux respectifs des deux pays, apportant des bénéfices tangibles aux deux peuples, a-t-il dit.

Dans ces nouvelles circonstances, la Serbie est devenue le premier pays européen à construire une communauté de destin avec la Chine, ce qui démontre pleinement la nature stratégique, spéciale et de haut niveau des relations bilatérales, a-t-il souligné.

La communauté de destin Chine-Serbie constitue une nouvelle amélioration de leur amitié, a indiqué M. Xi, ajoutant qu’elle représentait également leurs valeurs et objectifs communs, dont notamment la poursuite conjointe du développement, de la coopération mutuellement profitable et de la réussite commune.

Telles sont les aspirations communes de la Chine, de la Serbie et de tous les pays engagés en faveur de l’indépendance, de la paix et du développement, a-t-il ajouté.

En construisant une communauté de destin sino-serbe adaptée à la nouvelle ère, les deux parties doivent continuer à approfondir et à élargir la coopération et la collaboration entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route, contribuant ainsi à leurs modernisations respectives, a affirmé M. Xi.

Il a appelé les deux parties à mettre en valeur l’importance stratégique des liens bilatéraux, et à saisir l’orientation générale de leurs relations. La Chine soutient la Serbie dans la défense de son indépendance et la poursuite d’une voie de développement adaptée à sa situation nationale, et elle soutient également les efforts de la Serbie pour préserver sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, a déclaré M. Xi.

Les deux parties doivent continuer de se soutenir mutuellement et fermement, d’approfondir la coopération stratégique, et de préserver leurs sécurités politiques et leurs intérêts fondamentaux respectifs, a-t-il ajouté.

Xi a également appelé les deux pays à s’en tenir à la coopération pragmatique bilatérale et à apporter des bénéfices aux deux peuples. La coopération de haute qualité entre les deux parties dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route a déjà produit des résultats fructueux, a-t-il observé.

Les deux parties devraient promouvoir de manière constante la coopération dans des domaines traditionnels tels que les infrastructures de transport et d’énergie, par exemple en assurant la mise en service dans les délais de la section serbe du projet ferroviaire Belgrade-Budapest, en gérant ensemble de grands projets de coopération, et en créant davantage de projets « petits mais beaux » pour le bien-être public, afin de continuer à générer des bénéfices socio-économiques positifs, a-t-il poursuivi.

L’accord de libre-échange entre la Chine et la Serbie entrera en vigueur le 1er juillet de cette année, a indiqué M. Xi, déclarant que l’ouverture mutuelle de haut niveau entre la Chine et la Serbie entrerait certainement dans une nouvelle phase et que la Chine continuerait à importer des produits agricoles de spécialités serbes de haute qualité.

Au cours des trois prochaines années, la partie chinoise invitera 300 jeunes Serbes en Chine dans le cadre de divers programmes d’étude et d’échange, a annoncé M. Xi, ajoutant que son pays se félicitait de l’ouverture par la partie serbe de vols directs Belgrade-Shanghai, qui permettront d’approfondir de manière globale les échanges humains entre les deux pays.

Xi a également appelé à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération en mettant l’accent sur l’innovation dans les relations bilatérales et en faisant de la coopération en matière d’innovation un nouveau moteur de croissance de ces relations.

Au cours des trois prochaines années, la Chine soutiendra 50 scientifiques serbes pour qu’ils effectuent des visites d’échange de recherche scientifique en Chine, et elle est disposée à renforcer la coopération avec la Serbie dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) afin de promouvoir le développement et l’application rationnels de l’IA pour l’humanité, a précisé M. Xi.

Il est important que la Chine et la Serbie s’opposent conjointement à l’hégémonisme et à la politique de puissance, ainsi qu’à la politique de blocs et à la confrontation entre camps, a souligné M. Xi, ajoutant que les deux parties devraient s’unir pour défendre les buts et principes de la Charte des Nations Unies, pratiquer un véritable multilatéralisme, et à promouvoir l’équité et la justice dans les affaires internationales.

Pour sa part, M. Vucic a chaleureusement souhaité la bienvenue à M. Xi, et a noté que la Chine était l’amie la plus sincère de la Serbie.

Bien que la Serbie soit un petit pays, la Chine a toujours pleinement respecté sa souveraineté et son intégrité territoriale, et lui a toujours apporté un soutien précieux en matière de développement économique et social, a-t-il indiqué.

Vucic a salué M. Xi comme un grand leader mondial. Sous sa ferme direction, la Chine a réalisé de remarquables progrès, est devenue un phare pour le développement et le progrès dans le monde, et joue un rôle de plus en plus important dans les affaires internationales, a indiqué le président serbe.

Le Parti communiste chinois cherche à améliorer le bien-être non seulement du peuple chinois, mais aussi des peuples du monde entier, a-t-il observé, ajoutant que le peuple serbe était plein de gratitude et de respect envers la Chine, et plus particulièrement envers le président Xi, et se sentait fier d’entretenir une indéfectible amitié avec une si grande nation.

La Serbie soutient fermement la position légitime de la Chine sur les questions relatives à ses intérêts fondamentaux, notamment celles liées à Taiwan, a-t-il indiqué. Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et la Serbie continuera sans hésitation à lui fournir un soutien ferme et inébranlable, a-t-il souligné.

Vucic a noté que la coopération et les investissements chinois avaient grandement facilité le développement économique et social de la Serbie et amélioré le niveau de vie du peuple serbe. Depuis 2016, grâce à l’engagement et au soutien personnels de M. Xi, l’aciérie HBIS Smederevo a notamment un impact socio-économique extrêmement positif dans le pays, a-t-il affirmé, ajoutant que les évolutions transformatrices survenues dans les perspectives de développement de l’aciérie avaient également renforcé la confiance et suscité l’espoir de la population serbe.

L’avenir de la Serbie est étroitement lié à celui de la Chine, et la Serbie espère intensifier ses échanges avec la partie chinoise dans tous les domaines et à tous les niveaux et renforcer sa coopération avec elle dans divers domaines, dont notamment les infrastructures, les nouvelles énergies, l’innovation, l’intelligence artificielle et les échanges humains et culturels, a-t-il déclaré.

La Serbie développera activement une coopération de qualité avec la Chine dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route, et veillera à ce que la section serbe du projet ferroviaire Belgrade-Budapest soit achevée dans les délais prévus, a-t-il déclaré.

Vucic a souligné que la Serbie serait heureuse de nouer des coopérations en matière d’investissements avec davantage d’entreprises chinoises, et attendait avec impatience davantage de vols directs entre les deux pays. Sur la base de leur accord de libre-échange bilatéral qui entrera prochainement en vigueur, la Serbie est en outre prête à élargir sa coopération économique et commerciale avec la Chine, a-t-il affirmé.

L’annonce de l’approfondissement et du renforcement du partenariat stratégique global Chine-Serbie et de la construction d’une communauté de destin Chine-Serbie dans la nouvelle ère marque une nouvelle étape dans l’histoire des relations entre les deux pays, a-t-il noté.

La Serbie soutient fermement et participera activement à l’Initiative pour le développement mondial, à l’Initiative pour la sécurité mondiale et à l’Initiative pour la civilisation mondiale proposées par M. Xi, a déclaré le président serbe, ajoutant que son pays maintiendrait une étroite coordination stratégique avec la Chine dans les forums multilatéraux, s’opposerait avec elle à l’hégémonisme et à la politique de puissance, défendre les buts de la Charte des Nations Unies et préserver l’équité et la justice internationales.

Après leur entretien, les deux présidents ont signé la « Déclaration commune sur l’approfondissement et le renforcement du partenariat stratégique global et la construction d’une communauté de destin Chine-Serbie dans la nouvelle ère ».

Ils ont également assisté à l’échange de multiples documents de coopération, liés notamment à la coopération dans la cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route, au développement vert, à l’économie numérique, au commerce électronique, aux infrastructures, à la coopération économique et technique, à l’information et à la communication, à l’agroalimentaire et aux médias. MM. Xi et Vucic ont aussi rencontré conjointement la presse.

Avant leurs entretiens, M. Vucic a accompagné M. Xi sur le parvis du Palais de Serbie. Sur la place devant le palais, quelque 15 000 Serbes brandissaient des drapeaux chinois et serbes pour souhaiter la bienvenue à M. Xi. Le dirigeant chinois a salué la foule, qui a éclaté en applaudissements et en acclamations prolongés et jubilatoires.

Au cours de sa rencontre avec M. Vucic, M. Xi s’est déclaré profondément touché par le fait que le président Vucic l’a accueilli à l’aéroport en compagnie de nombreux hauts responsables du gouvernement, qui ont organisé une grande cérémonie de bienvenue en son honneur.

Il s’est également déclaré profondément ému par la sincère amitié du peuple serbe envers la Chine, affirmant que le peuple serbe était un bon ami du peuple chinois.

