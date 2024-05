Obsèques de Pierre Claver Damiba : le gouvernement rend hommage à « un fervent défenseur du développement de l’Afrique »

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambela a rendu, le jeudi 9 mai 2024 à Ouagadougou, un dernier hommage à l’homme politique burkinabè, Pierre Claver Damiba, décédé le 1er mai dernier.

Le gouvernement burkinabè est solidaire avec la famille de l’économiste et homme politique burkinabè, Pierre Claver Damiba décédé, le mercredi 1er mai dernier. Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela était hier, jeudi 9 mai 2024 dans la cour mortuaire, où, il a rendu un dernier hommage à l’illustre disparu.

Après s’être recueilli sur le corps, présenté ses condoléances à la famille, le chef du gouvernement a laissé un message dans le cahier de condoléances dont la teneur suit : « Au cœur de nos mémoires et dans l’histoire de notre Nation, nous saluons la vie et l’œuvre de Pierre Claver Damiba, un homme dont la vision et le dévouement ont illuminé notre chemin vers un avenir plus prometteur. Né le 14 février 1937 à Koupéla et ayant rejoint les étoiles, le 1er mai 2024 à Ouagadougou, Pierre Claver Damiba restera à jamais un pilier de l’économie et de la politique burkinabè.

Expert émérite en macroéconomie, politiques publiques et finance, son héritage perdurera dans les annales de notre nation et au-delà. Son dévouement à l’élaboration de programmes et de projets, ainsi que sa capacité à anticiper les défis stratégiques, ont été inestimables. En tant que ministre du Plan et des Travaux publics, il a contribué de manière significative à notre développement. Son leadership en tant que premier président exécutif de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a laissé une marque indélébile dans le panorama financier régional.

En qualité de conseiller et directeur régional du PNUD pour l’Afrique subsaharienne, il a été un fervent défenseur de l’avancement de notre continent, laissant derrière lui un héritage de progrès et d’engagement pour les générations futures. En cet hommage, nous nous engageons à perpétuer son héritage et à poursuivre son œuvre, inspirés par son exemple et sa détermination à bâtir un avenir meilleur pour tous ». C’est aujourd’hui, vendredi 10 mai 2024 que l’ancien ministre du Plan et des Travaux publics sera inhumé à Ouagadougou. Banquier de formation et de métier, M. Damiba fut à l’âge de 28 ans ministre du Plan et des Travaux publics sous le président Sangoulé Lamizana de janvier 1966 à février 1971 et député de 1971 à 1974 et de 1978 à 1980.

Abdoulaye BALBONE