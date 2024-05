La prochaine visite de Xi Jinping en Europe permettra de renforcer les relations bilatérales et la coopération

Le président chinois Xi Jinping effectuera des visites d’Etat en France, en Serbie et en Hongrie du 5 au 10 mai.

Il s’agira du premier voyage du président chinois en Europe depuis près de cinq ans. Cette visite devrait permettre de renforcer les relations bilatérales et la coopération mutuellement profitable avec ces trois pays.

La Chine et l’Union européenne (UE) sont deux forces majeures propices à la multipolarité, deux grands marchés soutenant la mondialisation et deux grandes civilisations défendant la diversité.

La prochaine visite de M. Xi devrait contribuer à promouvoir un développement durable, régulier et sain des relations sino-européennes, à apporter plus de stabilité et de certitude dans un monde turbulent et à dynamiser le développement mondial.

UNE HISTOIRE UNIQUE ET UN PARTENARIAT STABLE

La prochaine visite de M. Xi en France sera sa troisième visite d’Etat dans ce pays européen, après celles de 2014 et de 2019. Cette visite aura en outre lieu au cours de l’année marquant le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises, ce qui lui donnera une signification toute particulière, et constituera une importante occasion de s’appuyer sur les réalisations passées pour définir l’avenir des relations bilatérales.

Sous la direction des chefs d’Etat des deux pays, le partenariat stratégique global entre la Chine et la France s’est développé de manière constante et régulière. Les deux pays sont également devenus de fervents défenseurs de la multipolarisation du monde et de la démocratisation des relations internationales.

Alors que le monde se trouve une fois de plus à un carrefour critique, la Chine et la France doivent ouvrir ensemble une nouvelle voie vers la paix, la sécurité, la prospérité, le progrès et le développement humain, a affirmé M. Xi en janvier dernier, lors d’un échange de félicitations avec son homologue français Emmanuel Macron, à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises.

Les relations sino-françaises sont marquées par de nombreuses « premières » : la France a été le premier grand pays occidental à formaliser ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine en 1964, et le premier grand pays occidental à former un partenariat stratégique global avec Beijing. Elle est également le premier pays occidental à avoir noué une coopération en matière d’énergie nucléaire civile avec la Chine.

L’histoire unique des relations bilatérales a façonné « l’esprit sino-français », qui est caractérisé par l’indépendance, la compréhension mutuelle, la prévoyance, les bénéfices mutuels et la coopération gagnant-gagnant. Au cours des six dernières décennies, cette relation dynamique a posé de nombreux jalons historiques et a conduit à de nombreuses réalisations tangibles.

Le commerce en est un autre exemple. Le commerce bilatéral Chine-France a considérablement augmenté : il a été multiplié par 800 pour atteindre un volume total de 78,9 milliards de dollars américains en 2023. La Chine est désormais le plus grand partenaire commercial de la France en Asie, tandis que la France se classe au troisième rang des partenaires commerciaux et des sources d’investissements réels de la Chine au sein de l’UE.

La Chine et la France sont des représentants respectifs des civilisations orientale et occidentale, et n’ont cessé d’élargir leurs échanges humains et culturels au cours des dernières années.

UNE AMITIE « A TOUTE EPREUVE »

Les relations entre la Chine et la Serbie sont souvent décrites comme « à toute épreuve ».

Xi a également affirmé que la Serbie était une « amie à toute épreuve » de la Chine lors de sa rencontre avec le président serbe Aleksandar Vucic, qui s’est rendu à Beijing en octobre de l’année dernière pour participer au 3e Forum de la Ceinture et la Route pour la coopération internationale.

Il a indiqué que leurs relations bilatérales avaient résisté à tous les changements survenus sur la scène internationale au cours des dernières années, et constituaient un véritable modèle pour les relations amicales entre la Chine et les pays européens. En réponse, M. Vucic a déclaré que son pays était fier de son « amitié à toute épreuve » avec la Chine.

La coopération fructueuse nouée entre la Chine et la Serbie dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route (ICR) atteste des relations privilégiées qui unissent les deux pays.

Le service de trains à grande vitesse, qui relie Belgrade, la capitale serbe, à Novi Sad, la deuxième plus grande ville du pays, fait partie du chemin de fer Belgrade-Budapest. Il s’agit d’un des principaux projets de coopération établis entre la Chine et les pays d’Europe centrale et orientale dans le cadre de l’ICR.

En octobre 2023, la Chine et la Serbie ont signé un accord de libre-échange visant à renforcer leurs relations commerciales bilatérales, le premier accord de ce type à être signé par la Chine avec un pays d’Europe centrale et orientale.

L’amitié fraternelle Chine-Serbie s’explique également par le fait que les deux pays s’entraident toujours en cas de besoin.

En 2008, après le tremblement de terre majeur survenu dans la province chinoise du Sichuan, la Serbie a puisé dans ses réserves militaires pour envoyer un lot de tentes dans les zones sinistrées. Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement chinois a envoyé une équipe d’experts médicaux en Serbie pour l’aider à lutter contre l’épidémie.

La visite de M. Xi en Serbie sera sa deuxième visite dans le pays en huit ans, et marquera une étape importante dans le renforcement et l’amélioration des relations sino-serbes.

UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LA COOPERATION CHINE-HONGRIE

La prochaine visite de M. Xi en Hongrie sera sa première visite d’Etat dans ce pays européen en tant que chef de l’Etat chinois.

Au cours des 75 années qui se sont écoulées depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, la Chine et la Hongrie se sont témoignées respect mutuel, compréhension mutuelle, soutien mutuel et confiance mutuelle.

La Hongrie est le premier pays européen à avoir signé un document de coopération dans le cadre de l’ICR avec la Chine. En 2017, les deux pays ont également annoncé la mise en place d’un partenariat stratégique global.

La Chine souhaite maintenir des relations d’amitié et de partenariat avec la Hongrie, et espère que les deux pays continueront à se faire confiance, à nouer des coopérations mutuellement profitables et à faire franchir de nouvelles étapes à leur partenariat stratégique global, a affirmé M. Xi lors de sa rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Beijing en octobre 2023.

Grâce à l’attention et à l’orientation stratégiques des dirigeants des deux pays, la connectivité sino-hongroise continue à s’approfondir, et leur coopération pragmatique est plus florissante que jamais.

La Chine et la Hongrie ont toutes deux une longue histoire et une culture remarquable ; les peuples des deux pays entretiennent une amitié à l’épreuve du temps, et leurs échanges culturels sont de plus en plus étroits.

L’année dernière, dans sa réponse à une lettre écrite par les élèves d’une école bilingue hongro-chinoise de Hongrie, M. Xi a encouragé les jeunes Hongrois à en apprendre davantage sur la Chine et à devenir des émissaires de l’amitié sino-hongroise.

Fondée en septembre 2004, cette école bilingue est la première école à temps plein en Europe centrale et orientale à dispenser des cours à la fois en chinois et dans la langue locale, et constitue un véritable modèle de coopération culturelle et éducative entre pays.

DES RELATIONS CHINE-EUROPE DURABLES ET SAINES

La Chine a toujours envisagé ses relations avec l’Europe dans une perspective stratégique à long terme, et considère l’Europe comme un partenaire stratégique global et comme une force importante dans un monde multipolaire.

Les deux parties doivent faire davantage d’efforts pour élargir et approfondir leur coopération et pour resserrer leurs liens en matière d’intérêts communs, a déclaré M. Xi en décembre 2023, lors de sa rencontre à Beijing avec le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Grâce aux efforts concertés des deux parties, la Chine et l’UE sont chacune devenues le deuxième plus grand partenaire commercial de l’autre. Pour la Chine et l’UE, la coopération l’emporte de loin sur la concurrence, et les consensus dépassent de loin les divergences.

Face aux profonds changements que connaît le paysage international, les observateurs mondiaux espèrent que la Chine et l’Europe pourront renforcer leur communication et leur coopération.

« Beaucoup sont d’accord avec l’idée du président chinois selon laquelle nous sommes tous dans le même bateau, et que nous sommes liés par un destin commun », a déclaré Stephan Ossenkopp, chercheur au sein du groupe de réflexion allemand Schiller Institute.

« Un échange respectueux entre nos deux civilisations situées aux deux extrémités du continent eurasien est essentiel », a-t-il affirmé.

Source : Xinhua pour le Réseau des médias « Une Ceinture, une Route »