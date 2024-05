La Cité de la culture de la construction navale de Chine, véritable : « coffre au trésor » de la mémoire historique française

Au printemps, à l’embouchure de la rivière Minjiang, dans la province du Fujian (sud-est de la Chine), l’eau est calme. Adossée à la montagne et face au fleuve, au bord du fleuve Minjiang, sous la tour Luoxing, se trouve l’Administration de la construction navale de Chine a été fondée il y a 158 ans. Aujourd’hui encore, elle rayonne dans le sud-est du pays et célèbre l’histoire centenaire des échanges entre la Chine et la France.

Images fixes de « Souvenirs de la construction navale ». (Photo transmise par le Musée de la culture de la construction navale de Chine)

Le 5 mai, alors qu’il est arrivé à Paris pour une visite d’État en France, le président Xi Jinping a publié un article signé intitulé « Faire rayonner l’esprit présidant à l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et promouvoir ensemble la paix et le développement dans le monde » dans le journal français, Le Figaro. L’article mentionne spécifiquement : « Il y a plus de 150 ans, les Français ont participé à la construction de l’Administration de la construction navale du Fujian et de l’École navale du Fujian ».

Le Musée de la culture de la construction navale de Chine, autrefois un entrepôt de construction navale, est désormais devenu un « coffre au trésor » qui rassemble des souvenirs de la construction navale. Sur le côté droit du hall d’exposition au premier étage, se trouve une machine française fabriquée il y a près de 160 ans, avec un fond sombre taché par le temps. « Cela s’appelle une machine à rainurer, également appelée raboteuse droite. Elle est utilisée pour couper les machines-outils. On peut l’appeler un ‘outil de fabrication d’outils’ et la ‘machine mère’ de l’industrie moderne ». Chen Yue, chercheur de l’Institut de recherche de la culture de la construction navale, se souvient encore de la scène du retour de l’ancienne machine de Sanming, dans la même province du Fujian, il y a cinq ans. « Il y a une inscription en français « J. Ducommun et Cie – Mulhouse 1867 » dessus, indiquant qu’il s’agit de l’une des premières machines françaises importées par l’Administration de la construction Navale et d’un témoin historique des échanges séculaires entre la Chine et la France ».

Chen Yue est profondément impliqué dans l’histoire navale moderne depuis des décennies, et l’histoire du transport maritime est un axe de recherche incontournable pour lui. « En 1866, les Chinois qui rêvaient de sauver la nation et de se renforcer ont fondé l’industrie de la construction navale à Mawei, à Fuzhou. Ils ont construit des chantiers navals, des navires de guerre, des avions, des écoles, ont attiré des talents et ont développé la marine, devenant des pionniers de l’exploration par la Chine moderne d’une voie d’auto-amélioration nationale.

Une vue panoramique de la Cité de la culture de la construction navale de Chine. (Photo transmise par le Musée de la culture de la construction navale de Chine)

L’Administration de la construction navale, avec pour mission la réforme, a établi de nombreuses « premières » dans l’histoire de la Chine : elle a créé la première école d’officiers de marine de Chine ; elle a cultivé la première flotte navale modernisée de Chine ; elle a créé la première base industrielle de construction navale à grande échelle dans la Chine moderne ; elle a construit le premier navire blindé en acier auto-construit en Chine ; elle a fabriqué le premier moteur à vapeur marin de Chine et le premier avion d’entraînement biplan aquatique de type A. Un grand nombre de talents modernes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’armée, de la diplomatie, de l’éducation et des sciences sociales, tels que Yan Fu, Zhan Tianyou, Gao Lu, Wei Han, Luo Fenglu, Chen Jitong, Deng Shichang et Sa Zhenbing, ont été formés là, apportant une contribution exceptionnelle à la modernisation de la Chine.

« Ce lieu de mémoire est aussi un véritable « coffre au trésor » de la mémoire historique française ». Voici le résumé incisif de l’administration maritime fait par Wei Yannian, un ami français et spécialiste de l’histoire moderne de la Chine. René Viénet, âgé de plus de quatre-vingts ans, étudie depuis longtemps l’histoire des échanges entre la France et la Chine, notamment l’histoire du transport maritime. « De nombreuses premières dans les échanges franco-chinois sont nées ici : la première salle de classe moderne et raffinée, la première école à enseigner en français, la première traduction chinoise du roman français « La Dame aux camélias » a été achevée ici. Le premier superviseur en chef de l’administration maritime Prosper Giquel était également un Français. Il a aidé Zuo Zongtang à créer une compagnie maritime à Mawei, à Fuzhou, et a introduit des machines modernes et du personnel d’ingénierie de France, dont la raboteuse droite mécanique, a-t-il expliqué.

« La clairvoyance du camarade Xi Jinping nous a permis de préserver ce précieux héritage historique et culturel », a de son côté souligné Xie Zuomin, ancien directeur général du Fujian Shipbuilding Industry Group, montrant le site de l’usine profondément ému.

Raboteuse droite mécanique française. (Photo transmise par le Musée de la culture de la construction navale de Chine)

En avril 1997, Xi Jinping, alors secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti du Fujian, s’est en effet rendu au chantier naval Mawei, issu de la construction navale de Fuzhou, pour une visite d’étude. À cette époque, la construction de l’avenue Jiangbin était sur le point de débuter et il était prévu qu’elle traverse la zone de l’usine du chantier naval Mawei. Mais non seulement cela aurait affecté l’aménagement de la production, mais aurait également pu causer des dommages au patrimoine centenaire. Après que Xi Jinping en ait eu connaissance, il a proposé de recourir un viaduc pour passer au-dessus du chantier naval, minimisant ainsi l’impact sur la zone de l’usine. (Voir « Xi Jinping à Ningde (13) »)

Aujourd’hui, le chantier naval Mawei a entièrement déménagé à Culudao, à Fuzhou en 2016, s’engageant ainsi sur la voie d’un développement de haute qualité. Dans le même temps, le site de construction navale d’origine a été entièrement protégé et il est aujourd’hui devenu une cité culturelle chinoise de la construction navale. En vous promenant dans le parc, vous verrez souvent les traces historiques des échanges sino-français, comme des murs de briques rouges et des avant-toits en pierre bleue. L’atelier de construction de machines construit en 1867 a été conçu par des ingénieurs français et a adopté la structure en treillis d’un atelier industriel moderne. Ce fut le premier atelier d’usinage en Chine, berceau des machines à vapeur pratiques ; à l’étage de l’atelier des machines, se trouve un atelier de peinture spécialisé dans la conception de plans de navires. C’est de là que sont sortis des dizaines de designers de navires modernes.

L’atelier de mécanique architecturale à la française et l’atelier de peinture. (Photo transmise par le Musée de la culture de la construction navale de Chine) (Photo transmise par le Musée de la culture de la construction navale de Chine)

L’amitié entre les peuples chinois et français, née au cours d’un siècle d’administration maritime, a traversé l’histoire et se poursuit encore aujourd’hui. En 2014, Laurent Fabius, alors ministre français des Affaires étrangères, et Mme Marchand Bellet, présidente de la French Flag Foundation, ont visité le Musée de la culture de la construction navale de Chine et l’Atelier des moteurs. M. Fabius a pour sa part pu ressentir la contribution de Prosper Giquel dans les échanges entre la France et la Chine et a offert une statue de celui-ci au gouvernement municipal de Fuzhou. La statue a été récupérée et exposée par le Musée de la culture de la construction navale de Chine.

« Ma ville natale est Mawei, à Fuzhou. La ville regorge de banians. Elle est riche en matériaux navals et est basée sur la mer… » À la fin de l’année dernière, le premier spectacle d’expérience multidimensionnel du pays sur le thème d’une puissance maritime, « le plus évocateur de la construction navale », a été mis en scène dans l’ancien atelier de réparation de machines. René Viénet est revenu en Chine et a assisté au spectacle. Cette fois, il a apporté deux bonnes nouvelles : il avait terminé le tri du texte intégral des journaux de Prosper Giquel, et il avait également travaillé avec des érudits chinois pour achever la traduction des mémoires de Prosper Giquel sur l’« Arsenal de Fuzhou ».

Une vue intérieure de la salle des machines. (Photo transmise par le Musée de la culture de la construction navale de Chine)

« Nous nous préparons à créer une association non gouvernementale des « Amis de Prosper Giquel » pour contacter de manière approfondie les descendants de Français et les étudiants qui ont étudié en France, transmettre une histoire d’échanges centenaire et promouvoir la coopération sino-française dans la nouvelle ère ». Wei Han fut l’un des premiers diplômés en construction navale étudiant en France. Son arrière-petit-fils Wei Hui est actuellement occupé à Fuzhou avec les préparatifs de l’association et a reçu le soutien de nombreux départements.

Sous le chaud soleil du printemps, la construction bat son plein du côté est de la Cité de la culture de la construction navale de Chine. Un large passage souterrain a été mis en service. Le parc, autrefois divisé en parties est et ouest par un viaduc, est maintenant ouvert et reconnecté en un seul. « La Cité de la culture de la construction navale de Chine donne la priorité à la planification, continue de se concentrer sur la protection du patrimoine maritime et de l’exposition culturelle, et construira un grand groupe de musées industriels modernes pour raconter au monde l’histoire des échanges sino-étrangers », a déclaré Liu Jiangyuan, directeur du Comité de gestion de la culture de la construction navale du Fujian.

(Par Liu Xiaoyu, journaliste au Quotidien du Peuple)