Le président du Faso félicite les Étalons pour leur victoire

J’exprime mes vives félicitations aux Étalons et à leur encadrement technique pour cette brillante performance durant ces phases éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, CAN 2025.

Première Nation qualifiée, votre parcours héroïque augure de bonnes perspectives au Maroc en 2025.

Que cette envie et cette détermination des Étalons de gagner ensemble et de faire le bonheur d’un peuple, serve d’exemple à chaque Burkinabè afin que nous puissions, ensemble, bâtir une Nation forte, victorieuse et prospère. »

Message de S.E. le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat publié sur son compte X.